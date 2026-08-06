Toàn cảnh vụ fan nữ ENHYPEN tự hại trên livestream vì bạo lực mạng, netizen bênh vực Ni-ki

HHTO - Tin tức về một fan nữ của ENHYPEN phải kết thúc cuộc đời vì bị bạo lực mạng kéo dài đã dấy lên một hồi chuông nhức nhối về văn hóa fandom độc hại tại thị trường K-Pop hiện nay.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Yonhap, rạng sáng 5/8, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện một cô gái Nhật Bản quyên sinh trong một căn hộ ở Yongsan, Seoul. Sự việc trở thành một cú nổ chấn động khiến dư luận hoang mang, bởi cô gái này đã thực hiện hành vi tự hại trên sóng livestream. Nguyên nhân thảm kịch được cho là bởi những áp lực tâm lý mà cô phải chịu từ những đợt tấn công mạng từ cộng đồng người hâm mộ nhóm ENHYPEN trong thời gian vừa qua.

ENHYPEN trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm sau sự việc đau lòng. Ảnh: Dazed

Cô gái này tên là Mina, một người hâm mộ Nhật Bản của ENHYPEN, đặc biệt là thành viên Ni-ki. Mina là chủ một fansite lâu năm, với tài khoản hơn 13K người theo dõi. Cô rất năng nổ tham dự các sự kiện lớn nhỏ của ENHYPEN trong nhiều năm, vì vậy Mina cũng trở thành cái tên quen thuộc không chỉ trong cộng đồng fan nhóm mà còn được nhớ mặt bởi chính ENHYPEN.

Vì là một người hâm mộ có độ nhận diện cao nên Mina không tránh khỏi việc bị dư luận nhòm ngó. Cô từng gây tranh cãi khi liên tục selfie trong các buổi concert và fansign. Khi bị chỉ trích là "thiếu tận hưởng show diễn", Mina đáp lại: "Đây là phong cách thưởng thức âm nhạc của tôi."

Những tấm ảnh selfie của Mina thường vướng phải những chỉ trích của cư dân mạng.

Rắc rối lớn nhất của Mina đến từ một đêm diễn của ENHYPEN vào ngày 26/7. Mina đã cố gắng đưa hoa cho Ni-ki, nhưng thay vào đó Sunoo lại là người nhận bó hoa đó. Có khán giả tại thời điểm đó thuật lại rằng, Mina đã hét lên yêu cầu Sunoo đưa hoa cho Ni-ki, khiến bầu không khí lúc đó trở nên gượng gạo. Lời tường thuật này khiến cho Mina bị fandom của ENHYPEN công kích dữ dội, cho rằng cô "thèm khát sự chú ý của idol".

Mina sau đó đã đăng một bức thư xin lỗi, giải thích rằng cô đã chuẩn bị 2 bó hoa cho cả Sunoo và Ni-ki. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận thái độ của mình có phần chưa phù hợp khi giao tiếp với thành viên nhóm ENHYPEN.

Tuy nhiên, bức tâm thư không khiến cho netizen "nguôi giận", thậm chí có nhiều người chỉ trích Mina vì xin lỗi "thiếu thành tâm" do cô đăng kèm hình selfie của mình với ENHYPEN, lấy cớ đó cho rằng Mina đang "lợi dụng cơ hội để khoe mẽ". Nhiều fan của ENHYPEN còn "đào" những khoảnh khắc cho rằng Mina có hành vi lôi kéo, đụng chạm để có được sự tương tác với Ni-ki và ENHYPEN.

Áp lực với Mina trở nên đỉnh điểm vào ngày 30/7, khi Ni-ki bày tỏ quan điểm trong buổi livestream như sau (tạm dịch): "Có một số người cứ liên tục đòi hỏi sự chú ý. Họ cứ loay hoay và không thật sự tận hưởng, không cảm thấy vui. Khi mình thấy cảnh đó, tâm trạng của mình chùng xuống ngay luôn. Thật thất vọng khi chứng kiến những người đó cứ liên tục lôi kéo sự chú ý."

Tuy không nhắc đích danh, câu nói này của Ni-ki được fan cho rằng dường như "bóng gió" ám chỉ về sự việc ồn ào mà Mina tạo ra trong đêm diễn trước đó. Điều này khiến cho một bộ phận người hâm mộ ENHYPEN "nổi sóng" và liên tục tấn công trang cá nhân của Mina bằng những lời lăng mạ, khiến cô phải khóa tài khoản của mình.

Không chỉ bị chỉ trích, chửi rủa, Mina còn bị nhiều fan ENHYPEN chế giễu, bôi nhọ hình ảnh quá khứ của cô.

Cuối cùng, Mina đã mở một buổi livestream. Tình trạng của Mina trong phiên phát sóng trực tiếp này rất đáng báo động. Cô say xỉn, liên tục khóc lóc và cầu xin mọi người tha thứ. Mina cũng thừa nhận, cô nghĩ rằng những lời Ni-ki nói trước đó là ám chỉ về mình, vì vậy đã vô cùng suy sụp. Cuối cùng, cô thực hiện hành vi tự hại ngay trên sóng livestream, khiến bạn bè của cô bàng hoàng và ngay lập tức báo cáo với cảnh sát.

Buổi livestream cuối cùng của Mina vẫn tràn ngập những lời miệt thị nặng nề.

Khi mạng xã hội vẫn còn nửa tin nửa ngờ câu chuyện này, phía cảnh sát và người thân của Mina xác nhận cô đã qua đời. Tin tức này ngay lập tức trở thành một "cơn địa chấn" khiến công chúng bàng hoàng và kinh hãi, khi lại một lần nữa bạo lực mạng đã cướp đi mạng sống của một con người.

Story cuối cùng của Mina trên tài khoản Instagram, đăng tải một tin nhắn chửi rủa với dòng caption: "Tại sao tôi phải nhận lấy những lời lẽ thế này từ một người hoàn toàn xa lạ?"

Hiện vụ việc đang thu hút lượng ý kiến trái chiều tranh luận khổng lồ của cộng đồng mạng. Hầu hết đều chỉ trích văn hóa fandom độc hại và những hành tấn công mạng vô tội vạ của một nhóm người hâm mộ ENHYPEN đã gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi. Một số khác cũng công kích chính Ni-ki, cho rằng anh là người đã dẫn dắt fan mình để bạo lực mạng một fan nữ vô tội. Hiện cả phía Ni-ki và ENHYPEN vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự việc đáng tiếc trên.

Giữa luồng tranh luận, nhiều netizen cũng lên tiếng yêu cầu dân mạng không công kích bất kỳ cá nhân hay nghệ sĩ nào (đặc biệt là Ni-ki) dựa trên những tin đồn không xác thực. Từ câu chuyện của Mina, không ai muốn có thêm một nạn nhân nào đưa ra lựa chọn cực đoan vì bạo lực mạng.