Phim Hàn tháng 8: Jung Hae In giả làm bạn trai, Song Kang hóa nghệ sĩ piano

HHTO - Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 8 mang đến một mối tình công sở tay ba giữa một ngôi sao K-Pop và một CEO, một bộ phim kinh dị tâm lý thót tim, cũng có cả một câu chuyện tuổi trẻ sâu lắng với những giai điệu piano du dương… “Thực đơn” phong phú, đợi bạn chọn món!

My Bias My Boss (3/8)

Diễn viên: Kang Hoon, Kim Hye Jun, Cha Woo Min

Chuyển thể từ webtoon, My Bias My Boss thuộc thể loại hài lãng mạn công sở, kể về cô nàng Nam Da Reum (Kim Hye Jun) hâm mộ cuồng nhiệt thần tượng Lee Chan (Cha Woo Min) suốt 11 năm. Vì muốn được làm việc cùng thần tượng, cô đã từ chối những lời mời làm việc lớn từ các tập đoàn để gia nhập công ty thời trang mới khởi nghiệp Apello - nơi Lee Chan là giám đốc.

Tuy nhiên, kế hoạch mơ ước của Nam Da Reum bị đảo lộn khi cô vướng vào mối quan hệ với Kang Ha Ki (Kang Hoon) - CEO lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong của Apello. Giờ đây, Nam Da Reum thấy mình bị mắc kẹt giữa thần tượng lâu năm và ông chủ khó đoán trong câu chuyện tình yêu công sở nhẹ nhàng và ngọt ngào này. Cô sẽ chọn ai?

Flex x Cop 2 (7/8)

Diễn viên: Ahn Bo Hyun, Jung Eun Chae

Trở lại sau phần 1, Flex x Cop 2 tiếp tục theo chân chàng thám tử tài phiệt Jin I Soo (Ahn Bo Hyun) giải quyết các vụ án phức tạp bằng khối tài sản khổng lồ và những nguồn lực phi truyền thống của mình. Trong phần này, anh làm việc với đội trưởng mới là Joo Hye Ra (Jung Eun Chae) - xuất thân từ lực lượng chống khủng bố, nổi tiếng với biệt danh “ác quỷ”.

Chẳng may, phong cách phá án “khoe của” của Jin I Soo trở thành cái gai trong mắt đội trưởng mới. Nói thẳng, Joo Hye Ra khinh thường những phương pháp điều tra phô trương của người cộng sự tài phiệt. Dưới môi trường làm việc hà khắc, cùng lúc đó phải đối mặt với những kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm và một kẻ thù bí ẩn đang nhắm vào mình, Jin I Soo buộc phải sử dụng tất cả các chiến thuật sành điệu của mình để giữ cho đội của anh tồn tại và sống sót.

Our Sticky Love (7/8)

Diễn viên: Jung Hae In, Ha Young

Chuyện phim Our Sticky Love bắt đầu với Go Eun Sae (Ha Young), một nữ công tố viên sắc sảo, hiện sống và làm việc ở Seoul. Sau một sự cố bất ngờ, cô tỉnh dậy ở một làng quê hẻo lánh, mất trí nhớ nghiêm trọng, thậm chí không nhớ nổi mình là ai.

Jang Tae Ha (Jung Hae In) - một cựu vô địch quyền anh trẻ tuổi nay là huấn luyện viên địa phương, bỗng xuất hiện và tự nhận là bạn trai cô. Dù không muốn tin gu chọn bạn trai của mình lại kém đến vậy, nhưng với trí nhớ chưa được khôi phục, Go Eun Sae không còn cách nào khác phải “theo anh về nhà”.

Từ đó, một cô gái lớn lên ở thành phố phải học cách thích nghi với cuộc sống nông thôn trong lúc đi tìm lại trí nhớ của mình. Và một chàng trai từ một lời nói dối bỗng thấy mình muốn biến nó trở thành sự thật. Our Sticky Love hứa hẹn sẽ mang đến những những tình huống hài hước, những bí mật và dĩ nhiên không thể thiếu một chuyện tình lãng mạn ngọt ngào.

Mousetrap (28/8)

Diễn viên: Ryu Jun Yeol, Sul Kyung Gu, Lee Kyu Hyung

Chuyển thể từ webtoon đen tối, hấp dẫn, Mousetrap xoay quanh chủ đề đánh cắp danh tính và một cuộc rượt đuổi giết người.

Nhân vật chính là Je Mun Jae (Ryu Jun Yeol), một tiểu thuyết gia sống ẩn dật mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng. Một ngày nọ, anh nhận ra khóa sinh trắc học trên điện thoại của mình bị hỏng, và từ đó cuộc sống yên bình bấy lâu của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Có một kẻ mạo danh bí ẩn nào đó được gọi là “Chuột” đã đánh cắp danh tính, tên tuổi và thậm chí là tài sản của anh.

Tuyệt vọng muốn lấy lại cuộc sống của mình, Je Mun Jae tìm đến No Ja (Sul Kyung Gu), một kẻ cho vay nặng lãi tàn nhẫn kiêm thám tử tư. Bị thúc đẩy bởi lòng tham và mưu mô, No Ja đồng ý giúp đỡ, đẩy cả hai vào một trò chơi tâm lý đen tối mèo vờn chuột để vạch trần kẻ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.

Four Hands, Two Sonatas (29/8)

Diễn viên: Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyu Ri

Lấy bối cảnh tại trường Trung học Nghệ thuật danh tiếng Hàn Quốc, Four Hands, Two Sonatas kể về Kang Bi O (Song Kang), là một người cầu toàn, là một ngôi sao được định sẵn để nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng đã sắp xếp ngăn nắp của anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Choi Jeong Yo (Lee Jun Young), một thần đồng piano tài năng phi thường, người đã giấu kín tài năng của mình vì một bi kịch cá nhân.

Cùng với nghệ sĩ viola Hong Jae In (Jang Gyu Ri), những nghệ sĩ trẻ tuổi này đã phát triển những mối quan hệ bạn bè phức tạp, đối mặt với những cuộc cạnh tranh gay gắt và trải nghiệm những tia lửa tình yêu. Giữa những giai điệu du dương và cổ điển, Four Hands, Two Sonatas sẽ theo dõi tình bạn, sự cạnh tranh và sự trưởng thành của họ khi tất cả cùng hướng đến những đỉnh cao nghệ thuật mới.