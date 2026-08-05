Nhóm nữ mới của HYBE sau ILLIT: Em gái của Jihyo TWICE sẽ là main vocal giống chị?

HHTO - Sau 2 năm kể từ màn debut của ILLIT, HYBE đã cho trình làng nhóm nữ K-Pop tiếp theo của tập đoàn dưới trướng một công ty con. Đội hình của nhóm ngay lập tức được công chúng quan tâm bởi sự đa dạng về quốc tịch và đặc biệt là sự có mặt của em gái út thành viên nổi tiếng của TWICE - Jihyo.

Công ty con mới của tập đoàn giải trí HYBE là ABD đã chính thức giới thiệu nhóm nhạc nữ đầu tiên mang tên TUIDE, bổ sung vào hàng ngũ girlgroup nhà HYBE gồm LE SSERAFIM, NewJeans, ILLIT, KATSEYE, SAINT SATINE.

Cái tên TUIDE là sự kết hợp của cụm "Tune the Tide" (Điều chỉnh dòng chảy). Cái tên này được diễn giải là mục tiêu của nhóm hướng tới tạo ra niềm vui âm nhạc từ sự thử nghiệm và thích ứng với các dòng chảy nghệ thuật đa dạng trên toàn cầu.

Đội hình của TUIDE sẽ bao gồm 7 thành viên là Seohee, Seoyeon, Elena, Jia, Saki, Seah và Yi Hani. Đặc biệt, thành viên Seoyeon chính là em gái của nàng trưởng nhóm TWICE Jihyo - khiến công chúng thêm phần "chấm hóng" cho màn ra mắt của TUIDE.

Seoyeon từng được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến trong những bài viết về chị gái Jihyo, cùng với những tấm ảnh pre-debut và tin đồn sẽ đảm nhận vị trí main vocal.

Seoyeon sinh năm 2008. Tin đồn cô là thực tập sinh đã chắc suất ra mắt có từ lâu. Seoyeon từng là thực tập sinh dưới trướng Pledis (hiện đã về dưới trướng HYBE) năm 2024. Nhà sản xuất của TUIDE là Han Sung Soo - nhà sáng lập của Pledis. Vì thế, có khả năng Seoyeon đã được "kéo về" ABD thông qua nhà sản xuất.

TUIDE được xác nhận sẽ nằm trong độ tuổi từ 15 - 20 tuổi, với sự đa dạng về quốc tịch như Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Nhật Bản. ABD kỳ vọng những yếu tố này sẽ là bệ phóng giúp cho TUIDE chinh phục được những thị trường âm nhạc khó tính trên toàn thế giới bằng cá tính nghệ thuật mới mẻ của mình.

Không chỉ là định hướng âm nhạc, Han Sung Soo được đưa tin sẽ toàn quyền quyết định và giám sát về concept, hình ảnh và các màn trình diễn của nhóm. Ông là người đứng sau sự thành công của nhóm nhạc như SEVENTEEN, After School, TWS.

Trước thềm ra mắt công chúng, TUIDE sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu truyền thông mang tên TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND] tại Seoul, nơi họ trình diễn toàn bộ 5 ca khúc trong EP đầu tay mang tên Tune & Play. EP này sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 24/8. ABD mô tả EP này với thời lượng là 5 bài hát, "thể hiện tầm nhìn của TUIDE trong việc kết hợp các ngôn ngữ âm nhạc đa dạng thành một nhịp điệu mạch lạc, nắm bắt được niềm vui thuần túy của âm nhạc".