Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nhóm nữ mới của HYBE sau ILLIT: Em gái của Jihyo TWICE sẽ là main vocal giống chị?

Đình Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau 2 năm kể từ màn debut của ILLIT, HYBE đã cho trình làng nhóm nữ K-Pop tiếp theo của tập đoàn dưới trướng một công ty con. Đội hình của nhóm ngay lập tức được công chúng quan tâm bởi sự đa dạng về quốc tịch và đặc biệt là sự có mặt của em gái út thành viên nổi tiếng của TWICE - Jihyo.

Công ty con mới của tập đoàn giải trí HYBE là ABD đã chính thức giới thiệu nhóm nhạc nữ đầu tiên mang tên TUIDE, bổ sung vào hàng ngũ girlgroup nhà HYBE gồm LE SSERAFIM, NewJeans, ILLIT, KATSEYE, SAINT SATINE.

Cái tên TUIDE là sự kết hợp của cụm "Tune the Tide" (Điều chỉnh dòng chảy). Cái tên này được diễn giải là mục tiêu của nhóm hướng tới tạo ra niềm vui âm nhạc từ sự thử nghiệm và thích ứng với các dòng chảy nghệ thuật đa dạng trên toàn cầu.

Đội hình của TUIDE sẽ bao gồm 7 thành viên là Seohee, Seoyeon, Elena, Jia, Saki, Seah và Yi Hani. Đặc biệt, thành viên Seoyeon chính là em gái của nàng trưởng nhóm TWICE Jihyo - khiến công chúng thêm phần "chấm hóng" cho màn ra mắt của TUIDE.

houqjhzw0aaacuw.jpg
tuide-seoyeon-reveal-photo-2.jpg
Seoyeon từng được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến trong những bài viết về chị gái Jihyo, cùng với những tấm ảnh pre-debut và tin đồn sẽ đảm nhận vị trí main vocal.

Seoyeon sinh năm 2008. Tin đồn cô là thực tập sinh đã chắc suất ra mắt có từ lâu. Seoyeon từng là thực tập sinh dưới trướng Pledis (hiện đã về dưới trướng HYBE) năm 2024. Nhà sản xuất của TUIDE là Han Sung Soo - nhà sáng lập của Pledis. Vì thế, có khả năng Seoyeon đã được "kéo về" ABD thông qua nhà sản xuất.

TUIDE được xác nhận sẽ nằm trong độ tuổi từ 15 - 20 tuổi, với sự đa dạng về quốc tịch như Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Nhật Bản. ABD kỳ vọng những yếu tố này sẽ là bệ phóng giúp cho TUIDE chinh phục được những thị trường âm nhạc khó tính trên toàn thế giới bằng cá tính nghệ thuật mới mẻ của mình.

Không chỉ là định hướng âm nhạc, Han Sung Soo được đưa tin sẽ toàn quyền quyết định và giám sát về concept, hình ảnh và các màn trình diễn của nhóm. Ông là người đứng sau sự thành công của nhóm nhạc như SEVENTEEN, After School, TWS.

tuide-2-17857304822832023215875.jpg

Trước thềm ra mắt công chúng, TUIDE sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu truyền thông mang tên TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND] tại Seoul, nơi họ trình diễn toàn bộ 5 ca khúc trong EP đầu tay mang tên Tune & Play. EP này sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 24/8. ABD mô tả EP này với thời lượng là 5 bài hát, "thể hiện tầm nhìn của TUIDE trong việc kết hợp các ngôn ngữ âm nhạc đa dạng thành một nhịp điệu mạch lạc, nắm bắt được niềm vui thuần túy của âm nhạc".

fb-cover-1486.jpg
Đình Phúc
#TUIDE #TUIDE HYBE #HYBE #nhóm nhạc nữ HYBE #nhóm nữ mới HYBE #tân binh HYBE #ABD #em gái Jihyo #HYBE debut nhóm mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục