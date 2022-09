She-Hulk tập 6: Fan Marvel mất hết kiên nhẫn với sự lề mề của "Nữ Khổng Lồ Xanh"

HHT - Dù đã đến tập 6, nhưng với tốc độ chậm chạp trong việc phát triển câu chuyện, “She-Hulk: Attorney at Law” đang thực sự cho thấy mình chưa đủ sức mạnh để có thể giữ chân toàn bộ khán giả.

Tập 6 của loạt phim She-Hulk: Attorney at Law thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã ra mắt khán giả. Thế nhưng câu hỏi thực sự mà người xem đang đặt ra là: Bao giờ thì She-Hulk mới bắt đầu “vào công chuyện”?

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ tình tiết của phim.

Đã lắm việc thì chớ, lại còn bị... mời đám cưới!

Với nhiều khán giả, có thể nội dung tập 6 khiến họ bực dọc vì sự lề mề khi một đám cưới chen ngang trong tình thế chuẩn bị căng thẳng. Thế nhưng một lần nữa, Jennifer Walters lại nắm thóp khán giả khi nhìn thẳng về ống kính và mào đầu “Nếu bạn đang nghĩ tại sao mấy chuyện này lại diễn ra vào lúc không tiện thế này, thì chuẩn, mấy vụ cưới hỏi lúc nào chả vậy!”.

Tại tập này, Jen đã phải tham dự đám cưới của... bạn thân cũ hồi cấp 3 Lulu với tư cách là phù dâu, để vụ ly hôn của một cường nhân bất tử cho cô bạn thân Nikki Ramos và cô đồng nghiệp Mallory Book xử lý.

Ấy vậy, việc này dường như là một sai lầm khi cô nàng Lulu là kiểu bạn luôn cố hạ thấp người khác để nâng tầm của mình lên, thậm chí những người bạn cũ khác của Jennifer cũng là những kẻ “bằng mặt mà không bằng lòng”, và chưa kể đến việc cô ả Titania cũng đến “chung vui” nhưng ý đồ thực sự là để trả thù nàng luật sư da xanh sau vụ kiện thất bại trong tập trước.

Tuy nhiên, ít ra Jen cũng có một người bạn mới là Josh - dù nhiều người tin rằng anh chàng với nụ cười tỏa nắng này thực chất là do phe phản diện của phim cài vào để lấy máu của cô.

Ở phía Mallory và Nikki, họ phải giải quyết hàng loạt đơn kiện nhắm vào Mr. Immortal (hay Quý Ngài Bất Tử) - một cường nhân mang cùng siêu năng lực với các dị nhân như Deadpool hay Wolverine - bởi hàng chục người từng là... bạn đời của gã. Với tính cách hào hoa nhưng thiếu trách nhiệm, dù không rõ đã sống trên đời được bao nhiêu lâu, gã luôn chọn cách... tự sát để kết thúc “mồ chôn của tình yêu”, sau đó lại hồi sinh với một danh tính mới, lừa tình và tiền của một “mồ chôn” khác rồi lặp lại “kịch bản cũ”.

Tuy gã chính là mối nối để Nikki và Mallory phát hiện phản diện thực sự của bộ phim, thế nhưng việc thời lượng mỗi tập chỉ vỏn vẹn 30 phút mà sự tình của các tập trước không đi vào đâu, cũng như thiếu chiều sâu trong việc phát triển tính cách các nhân vật khiến phim dường như bị chính các fan Marvel trung thành la ó vì sự lề mề phí hoài tiềm năng của She-Hulk.

Intelligencia - phản diện thực sự đang đe dọa She-Hulk

Quay lại sự việc Nikki phát hiện ra thế lực đang nhắm tới She-Hulk và báo động cho cô bạn thân, chúng chính là tổ chức Intelligencia với khẩu hiệu đáng sợ “Làm thế nào chúng ta có thể giết được She-Hulk?” đã chứng minh bộ phim đang dần trở nên “tối màu” hơn.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Intelligencia là một tổ chức những kẻ hiểm độc sở hữu một phần các thông tin và kiến thức bị chôn vùi của Thư Viện Alexandria thuộc Ai Cập cổ đại, của những xứ sở thần thoại như Wakanda, Atlantis hay thậm chí là Olympia.

Không chỉ vậy, người đứng đầu tổ chức là MODOK và The Leader - hai trong những phản diện nổi tiếng nhất của truyện tranh Marvel. Ở hiện tại, cả hai được báo cáo sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh. MODOK được đồn rằng chính là phản diện Yellowjackets còn chưa chết của phần phim Ant-Man (2015), hiện đang lẫn trốn trong Lượng Tử Giới với cơ thể biến dạng sau cuộc giao tranh với Người Kiến và đang tìm cơ hội trả thù trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) bên cạnh Kang the Conqueror - “bạo chúa” của The Multiverse Saga.

Ở mặt còn lại, The Leader vốn đã từng xuất hiện trong The Incredible Hulk (2008). Samuel Sterns là một người bạn cũ của Bruce Banner đã từng giúp anh điều chế huyết thanh chống lại máu nhiễm gamma. Tuy nhiên, trong lúc bị Abomination (vừa xuất hiện trong tập 3 và 4) đe dọa, các mẫu máu của Bruce được Samuel nhân bản vô tính đã vô tình rơi vào gã khiến gã cũng bị nhiễm phóng xạ và đầu phình to.

Và thông tin mới hơn dành cho các fan Marvel, The Leader cũng chính là phản diện của Captain America: New World Order (2024), vì vậy rất có thể hắn mới thực sự là phản diện của She-Hulk: Attorney at Law, dẫn đến việc She-Hulk cũng có thể hỗ trợ tân Captain America trong trận chiến này.

Thêm vào đó, The Leader vốn sống ở New York, dẫn đến giả thuyết cơ quan đầu não của Intelligencia có thể đặt tại đây. Vì vậy đây có thể là lý do She-Hulk sẽ đến thành phố này để tìm ra sự thật, với sự hỗ trợ của Daredevil - gã hiệp sĩ đường phố tại đây.

She-Hulk: Attorney at Law tập 7 sẽ phát hành vào ngày 29/9 tới.