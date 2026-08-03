So sánh giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội với các nước khác, fan cẩn thận web giả

HHTO - Các khu VIP ở concert BIGBANG tại Hà Nội có giá nhỉnh hơn so với chặng tại Thái Lan, Singapore. Trong quá trình khảo giá, tìm cách "săn vé", fan hãy cẩn trọng vì đã xuất hiện web bán vé giả.

Dù từng bị Knet đánh giá là có mức giá quá cao so với trung bình giá concert của sao Hàn, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, concert BIGBANG tại Hàn Quốc đang là điểm dừng có giá mềm nhất.

Sơ đồ, giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội.

Sơ đồ và giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội vừa được công bố vào sáng 3/8. So với các chặng khác tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Indonesia, giá sàn các khu VIP - Premium của Hà Nội có phần nhỉnh hơn.

"Khu lẩu" tại concert BIGBANG ở Hà Nội - Ultimate VIP Package có giá là 10,5 triệu đồng. Hạng vé này tại Nhật Bản (VIP) có giá là 60.000 yên (khoảng 10,1 triệu đồng). Tại chặng Bangkok (Thái Lan), giá "khu lẩu" là 11.900 baht (khoảng 9,4 triệu đồng). Hạng vé này ở chặng Singapore có giá 498 SGD (khoảng 10,2 triệu đồng).

Hạng Diamond - Gold ở Hà Nội có giá lần lượt là 9,8 - 8,5 triệu đồng. Hai hạng vé này tại concert BIGBANG ở Thái "mềm hơn" một chút, Diamond là 10.500 baht (khoảng 8,2 triệu đồng), Gold là 9.500 baht (7,5 triệu đồng). Tại chặng Singapore, 2 hạng vé trên có giá lần lượt là 458 - 398 SGD (khoảng 9,4 - 8,2 triệu đồng).

Hạng vé tại concert BIGBANG ở Nhật Bản có phân đơn giản so với các quốc gia khác.

Bù lại, concert BIGBANG tại Hà Nội lại được ưu ái với 2 đêm liên tiếp và sở hữu những hạng vé có giá thấp hẳn so với các quốc gia khác.

Ví dụ như, ở Thái Lan, giá vé thấp nhất là 2.900 baht (khoảng 2,3 triệu đồng), bước nhảy mỗi hạng vé là 1.000 baht. Tại concert ở Singapore, giá thấp nhất là 158 SGD (khoảng 3,2 triệu đồng), khu đánh dấu hạn chế tầm nhìn (CAT 7) có giá 288 SGD (gần 6 triệu đồng).

Concert BIGBANG tại Hà Nội có hạng vé thấp nhất (CAT 5 khu hạn chế tầm nhìn) là 1 triệu đồng - thấp nhất trong tất cả các chặng của chuyến lưu diễn (tính đến thời điểm hiện tại). CAT 4 (khu sát 2 bên cánh) có giá 2 triệu đồng - đây cũng là mức giá thấp hiếm có so với nhiều chặng ở khu vực châu Á.

Nhìn chung, concert của BIGBANG tại Hà Nội có giá rẻ trải rộng về mức giá, phù hợp với tài chính của nhiều đối tượng người hâm mộ. Thời gian mở bán vé chia làm 3 đợt, các ngày 13/7, 14/7, 18/7.

Săn vé concert BIGBANG cẩn thận trúng bẫy scam

Ngoài cẩn trọng trong việc tìm bên săn vé (camp vé) hộ, các fan cũng cần thận trọng khi tự mình thực hiện mua vé. Bởi ngay khi có thông báo chính thức về nền tảng bán vé (Cticket), trên mạng đã xuất hiện website giả bán vé concert BIGBANG tại Hà Nội. Các web giả này có giao diện gần như tương đồng với web thật, nhưng không yêu cầu người dùng đăng nhập mà vẫn có thể mua vé dù chưa đến thời gian mở bán chính thức.

Một fan phát hiện trang bán vé giả mạo.

Các fan hãy theo dõi các fanpage truyền thông chính thức, uy tín của concert, truy cập trực tiếp từ đường link và làm theo hướng dẫn của ban tổ chức.