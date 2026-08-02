"Công Chúa Tóc Mây" bản live-action gây sốt chỉ với ảnh hậu trường vì quá xinh

HHTO - Những hình ảnh hậu trường mới nhất từ dự án live-action "Tangled" (Công Chúa Tóc Mây) vừa được hé lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Tạo hình của nữ diễn viên Teagan Croft nhận về vô số lời khen nhờ sự tương đồng với bản hoạt hình kinh điển.

Vừa qua, loạt ảnh mới từ trường quay Công Chúa Tóc Mây phiên bản live-action do tài khoản TangledUpdates chia sẻ trên mạng xã hội X đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Trong những hình ảnh này, Teagan Croft xuất hiện với mái tóc vàng buông xõa cùng tạo hình trong trẻo, gợi nhớ đến nàng Rapunzel trong phiên bản hoạt hình phát hành năm 2010.

Tính đến ngày 2/8, bài đăng về tạo hình của Teagan Croft đã nhận hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng X. Ảnh: @TangledUpdates

Trước đó, một số hình ảnh hậu trường khác cũng cho thấy nữ diễn viên diện bộ tóc giả được tết hoa cầu kỳ. Sự xuất hiện của hai kiểu tóc khác nhau được cho là phản ánh nhiều giai đoạn trong hành trình của Rapunzel.

Phần hóa trang tóc cầu kỳ được chia sẻ trước đó.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, tạo hình của Teagan Croft nhận nhiều lời khen nhờ thần thái tự nhiên và đường nét gương mặt được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với nguyên tác hoạt hình.

Phân cảnh tết tóc kinh điển của bản hoạt hình được tái hiện. Video: @TangledUpdates

Tangled là phiên bản người đóng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney phát hành năm 2010. Tác phẩm kể về Rapunzel, nàng công chúa sở hữu mái tóc dài kỳ diệu bị Mẹ Gothel giam giữ trong một tòa tháp từ nhỏ. Cuộc gặp gỡ với chàng lãng tử Flynn Rider đã mở ra hành trình khám phá thế giới bên ngoài, đồng thời giúp Rapunzel dần tìm lại thân phận thật của mình.

Bên cạnh Teagan Croft, phiên bản người đóng của Tangled còn có sự góp mặt của Milo Manheim trong vai Flynn Rider và Kathryn Hahn trong vai Mẹ Gothel. Ngoài ra, Diego Luna cũng tham gia dự án với một nhân vật hoàn toàn mới, được xây dựng riêng cho phiên bản điện ảnh.

Trong vài năm gần đây, "Tangled" là một trong những live-action hiếm hoi của Disney có dàn diễn viên khiến khán giả "ưng ý".

Dự án live-action Tangled được khởi động từ năm 2020 và chính thức công bố kế hoạch sản xuất vào tháng 12/2024. Phim do Michael Gracey, đạo diễn của The Greatest Showman, cầm trịch, với phần kịch bản do Jennifer Kaytin Robinson chấp bút.

Quá trình sản xuất của bộ phim từng gặp gián đoạn khi dự án bị tạm dừng vô thời hạn vào tháng 4/2025, sau kết quả chưa đạt kỳ vọng của live-action Snow White. Đến tháng 10/2025, Disney quyết định khởi động lại dự án sau thành công thương mại của Lilo & Stitch. Hiện bộ phim đang bước vào giai đoạn ghi hình và tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.