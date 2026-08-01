Chi Pu khoe nốt cao trong ca khúc mới, thắng giải tại Weibo Gala 2026

HHTO - Không chỉ mang đến sân khấu đầu tiên của ca khúc mới, Chi Pu còn đón tin vui tại Weibo Gala 2026 (Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo) khi được xướng tên ở hạng mục "All-Round Stage Charismatic Artist".

Tối 1/8, Weibo Gala 2026 - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia diễn ra thành công với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện tại sự kiện, Chi Pu thu hút sự chú ý với màn trình diễn trên sân khấu Weibo Gala.

Toàn cảnh sân khấu trình diễn của Chi Pu tại Weibo Gala 2026.

Lần đầu biểu diễn tại một sự kiện của Weibo, Chi Pu mang đến ca khúc mới toanh mang tên Chưa Bao Giờ. Bài hát sở hữu giai điệu cuốn hút, phần điệp khúc được lặp lại nhiều lần, tạo điểm nhấn và dễ khiến người nghe ghi nhớ. Sân khấu được dàn dựng với hai tông màu đỏ - đen chủ đạo, kết hợp cùng dàn vũ công đông đảo, tạo nên bầu không khí bí ẩn và ma mị.

Khác với kiểu tóc búi thanh lịch trên thảm đỏ, Chi Pu thay đổi hình ảnh khi bước lên sân khấu với mái tóc dài uốn xoăn được xõa tự nhiên. Phần tóc được tết điểm nhấn rồi búi cao ở giữa đầu, mang đến tạo hình phù hợp với concept của tiết mục.

Nữ ca sĩ cũng thay đổi hoàn toàn trang phục khi diện thiết kế crop top đính sequin kết hợp với tay áo voan phồng và chân váy bất đối xứng, giúp cô vừa khoe vóc dáng, vừa tạo hiệu ứng bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu.

Khoảnh khắc Chi Pu biểu diễn ca khúc mới tại Weibo Gala.

Điều gây chú ý trong màn trình diễn lần này không chỉ nằm ở những bước nhảy hay khả năng làm chủ sân khấu vốn đã quen thuộc của Chi Pu, mà còn ở khoảnh khắc nữ ca sĩ bất ngờ xử lý nốt cao ở đoạn gần cuối ca khúc.

Sau màn trình diễn, không ít khán giả dành lời khen cho sự tiến bộ của Chi Pu. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ không chỉ phát huy thế mạnh trình diễn mà còn cho thấy sự cải thiện về giọng hát sau thời gian dài luyện tập.

Không chỉ nhận nhiều phản hồi tích cực sau phần biểu diễn, Chi Pu còn đón thêm tin vui khi được xướng tên ở hạng mục "All-Round Stage Charismatic Artist" (Nghệ sĩ trình diễn toàn diện đầy sức hút).

Trong bài phát biểu nhận giải, nữ ca sĩ sinh năm 1993 không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ cô tại Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia.

Sau hơn hai năm hoạt động tại Trung Quốc, Chi Pu tiếp tục bổ sung thêm một cột mốc đáng nhớ vào hành trình của mình. Việc góp mặt tại Weibo Gala được xem là tín hiệu tích cực cho chặng đường hoạt động quốc tế của nữ nghệ sĩ trong tương lai.