Sadie Sink rốt cuộc đóng vai gì trong bom tấn "Spider-Man: Brand New Day"?

HHTO - Sadie Sink chính thức tiết lộ vai diễn của mình trong phim "Spider-Man: Brand New Day" (Người Nhện: Khởi Đầu Mới), mở đường cho dàn dị nhân X-Men tái xuất màn ảnh.

Lưu ý: Bài viết có hé lộ tình tiết trong phim.

Bên cạnh hành trình trưởng thành của Người Nhện Peter Parker (Tom Holland đóng), Spider-Man: Brand New Day hay Người Nhện: Khởi Đầu Mới còn khiến khán giả thích thú với sự tham gia của nữ diễn viên Sadie Sink. Kể từ khi xác nhận đến ngày công chiếu, ngôi sao Stranger Things vẫn giữ bí mật về vai diễn của mình, ngoại trừ việc cô có cảnh ngồi trên ghế công viên.

Vậy, Sadie Sink thủ vai gì trong phần Spider-Man mới này?

Sadie Sink đóng vai gì trong Spider-Man: Brand New Day?

Trong Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink chỉ chính thức lộ diện khi phim bước đến gần nửa sau. Trước đó, nhân vật của cô dùng năng lực của mình để điều khiển tâm trí người khác, thậm chí "nhảy cóc" từ người này sang người kia để làm mất dấu truy đuổi. Phải về sau, thông tin danh tính của cô nàng mới được tiết lộ, và đó chính là... Jean Grey.

Sadie Sink đóng vai dị nhân Jean Grey.

Với những ai yêu thích thương hiệu X-Men từ trước đến nay, Jean Grey không phải cái tên xa lạ. Cô là một dị nhân hùng mạnh với khả năng ngoại cảm (thao túng tâm trí), điều khiển đồ vật và còn có Phoenix Force - một thế lực đại diện cho sự sống, sự hủy diệt và tái sinh. Trước đó, nhân vật này từng được thể hiện thành công bởi những mỹ nhân như Famke Janssen, Sophie Turner… và giờ đây chính thức gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel qua hình hài của Sadie Sink.

Một hình ảnh nổi tiếng của Jean Grey trông khá giống Sadie Sink.

Tạo hình Sadie Sink trong phim.

Cũng trong phần Người Nhện mới, Jean Grey có biến cố lớn khi mất đi chị gái Sara, đồng thời nhận ra chính tổ chức Kiểm soát Tai họa đã lợi dụng Sara làm vật thí nghiệm. Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của Jean góp phần giúp sức mạnh của cô nâng tầm rõ rệt, làm "tê liệt" một phần lớn cư dân New York. Với sự xuất hiện của mình, Jean Grey đã đánh dấu bước khởi đầu cho dị nhân trong MCU, đặt tiền đề cho dự án X-Men sắp tới.