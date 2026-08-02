CORTIS náo loạn Lollapalooza, hơi tiếc vì sky banner của COER Việt bị hoãn

HHTO - Bất chấp thời tiết bất lợi, tinh thần cuồng nhiệt của CORTIS, cùng màn hợp tác chấn động với Juicy J đã thành công khuấy động sân khấu lễ hội âm nhạc Lollapalooza. Tuy nhiên, dự án cho "cất cánh" banner khổng lồ cổ vũ các chàng trai của fan Việt được cộng đồng COER ngóng chờ đã buộc phải hoãn lại.

Rạng sáng 2/8 (giờ Việt Nam), CORTIS thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Công viên Grant ở Chicago (Mỹ) với vai trò trình diễn mở màn cho ngày thứ ba của Lollapalooza. Việc góp mặt trong dàn nghệ sĩ của một trong những lễ hội lớn nhất thế giới tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nể của nhóm.

Theo kế hoạch ban đầu, Lollapalooza sẽ mở màn vào 12 giờ trưa ngày 1/8 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, mưa bão kéo dài đã khiến sự kiện phải hoãn khai mạc 2 lần và lùi lịch đến tận 3 giờ 40 chiều.

Phần trình diễn khai mạc Lollapalooza của CORTIS bị hoãn vì mưa bão.

Bị khởi đầu muộn hơn dự kiến, đối diện với 50.000 khán giả đang hoang mang vì mưa bão cùng mặt sân lầy lội, nhưng CORTIS không hề nao núng. Ngay khi bước ra sân khấu, nhóm đốt cháy bầu không khí bằng nguồn năng lượng bùng nổ và tinh thần trình diễn máu lửa.

CORTIS chứng minh sức ảnh hưởng của mình với bản hit GO! tại Lollapalooza.

Với setlist 11 ca khúc - từ GO!, What You Want, REDRED, ACAI, Motion cho đến Joyride, Mention Me, YOUNGCREATORCREW, Wassup, TNT và FaSHioN - CORTIS gần như không ngơi nghỉ một giây nào. Nhóm làm chủ sân khấu, giữ nhiệt để mang đến một màn mở màn "chơi và chiến" đúng nghĩa cho đại tiệc âm nhạc tại Công viên Grant.

Màn trình diễn của CORTIS khiến toàn thể khán giả tại Lollapalooza "vỡ òa" với sự xuất hiện đầy bất ngờ của huyền thoại Hip-Hop Juicy J. Cả CORTIS và Juicy J đã chọn sân khấu âm nhạc đình đám hàng đầu thế giới này làm nơi trình làng ca khúc mới nhất của họ mang tên Motion.

CORTIS thể hiện sự kính trọng bằng cách gọi Juicy J là "anh cả", trong khi nam rapper đã ôm các thành viên để thể hiện mối quan hệ gắn bó của họ.

Nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử này của nhóm, "liên minh" COER Việt bao gồm các fansite cá nhân của Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đã cùng tạo nên một cú "bắt tay vũ trụ".

Dự kiến có tổng cộng 5 chiếc sky banner khổng lồ dành riêng cho từng thành viên CORTIS.

Cụ thể, cả 5 fanpage đã cùng lên kế hoạch để những chiếc sky banner (biển hiệu cổ vũ gắn vào đuôi máy bay và kéo qua bầu trời) mang tên từng thành viên được tung bay trên bầu trời Lollapalooza đúng giờ CORTIS trình diễn. Dự án "khủng" này thể hiện tinh thần "tất tay", cũng như sự ủng hộ hết mình của cộng đồng COER Việt dành cho nhóm.

Màn "chơi lớn" này ngay lập tức giúp các COER Việt tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Trên khắp các diễn đàn, fan quốc tế không ngớt lời trầm trồ trước độ "chịu chi" của fan Việt, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành khi V-COER đã dành trọn tâm huyết thiết kế banner cho đầy đủ cả 5 thành viên bất kể chi phí đắt đỏ.

Màn "chơi lớn" của COER Việt gây tiếng vang đối với cộng đồng fan quốc tế.

Thời tiết âm u tại Chicago khiến dự án sky banner của COER Việt không thể cất cánh (Nguồn ảnh: Threads @_.kmin_16).

Tuy nhiên, thời tiết mưa bão kéo dài ở Chicago đã trở thành rào cản bất khả kháng cho dự án này. Dù từ sáng sớm, các fanpage đã liên tục cập nhật tình hình và nỗ lực cho banner bay thử nhiều lần, dự án vẫn không thể diễn ra như kỳ vọng do điều kiện thời tiết bất lợi.

Ngay sau buổi diễn, các thành viên cũng nhanh chóng di chuyển ra sân bay cho đêm concert tại Canada sắp tới. Vì thế, hầu hết banner của các thành viên đều đã bị hủy một cách đáng tiếc, hoặc dời lại để cất cánh vào một ngày concert khác nằm trong chuỗi tour Bắc Mỹ của CORTIS sắp tới.