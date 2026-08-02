Live Stage 3 Tinh Hà "Say Hi" nâng độ khó, Quang Hùng - Dương Domic làm tộc trưởng

HHTO - Sau hai vòng Live Stage đầy sôi động, Tinh Hà "Say Hi" bất ngờ tách thành hai "gia tộc" và công bố thử thách được xem là khó nhất từ đầu mùa. Tập 5 không chỉ mang đến bầu không khí giải trí sảng khoái mà còn mở ra cuộc đấu trí lôi cuốn giữa hai "tộc trưởng" Quang Hùng MasterD và Dương Domic, đồng thời hé lộ những áp lực chưa từng có tại Live Stage 3.

Khác với các vòng trước, Live Stage 3 yêu cầu 24 Anh Trai chia thành hai "gia tộc" để tranh tài qua hai phần thi lớn.

Ở lượt đầu tiên, mỗi "gia tộc" phải sản xuất một EP gồm 3 ca khúc có sự kết nối chặt chẽ về âm nhạc, câu chuyện và concept. Sau đó, các nghệ sĩ tiếp tục bước vào Dance Battle với ba hiệp đấu gồm Showcase Battle, đối kháng theo cặp và Solo Battle.

Kết quả vẫn được quy đổi để cộng vào điểm cá nhân từng thành viên, quyết định ai ở lại, ai ra về, khiến áp lực dành cho từng thành viên lẫn hai "tộc trưởng" tăng lên đáng kể.

Giữ vai trò "tộc trưởng" nhờ lead 2 nhóm giành vị trí số 1 và 2 tại vòng trước, Quang Hùng MasterD và Dương Domic mang đến hai phong cách xây dựng đội hình hoàn toàn khác nhau.

Nếu Quang Hùng ưu tiên những cộng sự từng phối hợp ăn ý và có thể hỗ trợ tốt cho các phần thi nhóm nhỏ, thì Dương Domic lại lựa chọn theo màu sắc cá nhân, hướng đến sự đa dạng và khả năng tạo đột phá của từng thành viên.

Quá trình “tuyển quân” liên tục xuất hiện những tình huống bất ngờ. Pháp Kiều tiếp tục khẳng định sức hút khi giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với màu sắc rap nổi bật, đầu quân về đội Dương Domic.

DANG HONG HAI trở thành tâm điểm "giành giật" trong Live Stage đấu dance battle, khiến WEAN thậm chí quỳ xuống để thuyết phục và cuối cùng quyết định đồng hành cùng Dương Domic.

KIMLONG lựa chọn đội Quang Hùng MasterD sau khi được chia sẻ định hướng làm việc. Tương tự là Wren Evans sau khi Song Luân đưa ra những luận điểm then chốt.

Giữa bầu không khí cạnh tranh quyết liệt, tình anh em vẫn là điểm sáng, gây xúc động của tập 5. Những lời nói chân thành của Quang Hùng MasterD dành cho người em Xuân Định KY khiến anh không thể cầm được nước mắt, quyết định về với người anh đã dẫn dắt mình từ những ngày đầu của sự nghiệp âm nhạc là khoảnh khắc đáng nhớ nhất tập, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, HURRYKNG lần đầu sử dụng "thẻ vàng" để gia nhập đội mong muốn, với lý do muốn làm việc cùng nhiều thành viên có thế mạnh sản xuất âm nhạc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho thử thách EP, và anh đã lựa chọn về với liên quân của Dương Domic.

Song song với màn chọn đội, chương trình còn mang đến chuỗi trò chơi giúp các Anh Trai tích lũy điểm thưởng, chọn bản demo. Những thử thách "Đưa em về nhà", "Qua cầu gió bay" hay "Vào phòng" liên tục tạo nên các tình huống dở khóc dở cười, đồng thời cũng vô cùng lôi cuốn.

Một trong những khoảnh khắc hài hước nhất là màn "hoa lê nở" giữa WEAN và Pháp Kiều khi cả hai cố gắng chộp tấm giấy bằng mặt trong trò chơi phối hợp, khiến cả trường quay bùng nổ tiếng cười.

Bên cạnh đó, việc Sơn.K chơi sai luật khiến anh từ vị trí dẫn đầu game 1 rơi xuống cuối bảng, kéo theo Dương Domic và Xuân Định KY cũng mất điểm vì đặt cược vào chiến thắng của anh.

Khán giả cũng lần đầu được nghe 6 bản demo gồm Run to You, Edge Dancing, Một Người Như Thế, Spring Love, MRT và Secret. Đây sẽ là những chất liệu để hai "gia tộc" phát triển thành EP hoàn chỉnh với câu chuyện xuyên suốt trong Live Stage 3, một thử thách chưa từng cod tại Vũ trụ "Say Hi".