Sơ đồ, giá vé concert BIGBANG tại Hà Nội: "Khu lẩu" hơn 10 triệu, tiếc vì ít vé đứng

HHTO - Dự đoán, concert BIGBANG tại Hà Nội sẽ là cuộc chiến khốc liệt không chỉ của fan Việt mà còn của V.I.P các quốc gia lân cận. Bởi đây là chặng duy nhất BIGBANG tổ chức 2 đêm liên tiếp tại Đông Nam Á.

Concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG - XX: COSMOS chặng Hà Nội đã chính thức công bố sơ đồ và giá vé. Phân bổ sơ đồ tương tự với quy mô chung của chuyến lưu diễn, không có quyền lợi soundcheck. Giá vé cao nhất là 10,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Seatmap chính thức của concert BIGBANG tại Hà Nội.

Nhìn chung, giá vé concert BIGBANG trải rộng với mức giá từ thấp đến rất cao, phù hợp với tài chính của nhiều đối tượng người hâm mộ.

Điểm đáng tiếc nhất có lẽ là khá ít khu Standing (đứng). Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 hạng đứng: Ultimate VIP Package - 10,5 triệu đồng, còn lại là Standing - 4,5 triệu đồng.

"Khu lẩu" Ultimate VIP Package được sân khấu ôm trọn, dự kiến sẽ là nơi "đắt hàng" nhất bất chấp giá cả. Làn đứng Standing lại không "ngon" lắm. Bởi đây là khu vực xa nhất tại sàn sân, lại xếp sau cả loạt ghế ngồi, tầm nhìn về sân khấu chính sẽ khá hạn chế với hội V.I.P "cỡ mini".

Khu Diamond 1 (9,8 triệu đồng) từng được nhiều fan kỳ vọng sẽ là vé đứng khi sơ đồ concert ở các quốc gia công bố. Bởi đây là khu "bao rào" - nơi fan đều muốn đứng lên tương tác và "quẩy" cùng BIGBANG.

Quyền lợi và hướng dẫn mua vé sớm.

Vé concert BIGBANG sẽ được mở bán thành 3 đợt, qua Cticket.

- Đợt 1 (pre-sale) dành cho fan có tài khoản membership (hội viên), diễn ra vào 13/8.

- Đợt 2 (pre-sale) mở bán cho khách hàng của nhà tài trợ VP Bank, diễn ra vào ngày 14/8.

- Đợt 3 (general sale) mở bán chính thức vào ngày 17/8.

Háo hức "săn vé", nhưng người hâm mộ cũng cần cẩn trọng khi giao dịch để tránh bị lừa đảo (scam).