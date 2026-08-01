Thảm đỏ Weibo Gala: Chi Pu - Baifern hóa tiên hoa, khung hình chung đáng hóng

Chiều 1/8, thảm đỏ Weibo Gala - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á như Nhậm Gia Luân, Chi Pu, Baifern Pimchanok, Vương Hạc Nhuận, Billkin, Trương Gia Tề...
Giữa dàn nghệ sĩ quốc tế, Chi Pu từng gây náo loạn mạng xã hội khi là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện tại sự kiện.
Lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Weibo Gala, Chi Pu lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen của NTK Đỗ Long với tông hồng. Phom váy ôm sát cùng những đường cắt xẻ được tiết chế vừa đủ giúp tôn vóc dáng thon gọn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.
Cô trang điểm ngọt ngào, tóc búi gọn làm nổi bật đường nét gương mặt. Qua ống kính sự kiện, Chi Pu tiếp tục ghi điểm với visual rạng rỡ.
Cùng lựa chọn tông hồng như Chi Pu, Baifern Pimchanok hóa tiên hoa, xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ trong thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh hoa xếp lớp. Nữ diễn viên kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, tạo nên tổng thể nữ tính và thanh lịch.
Bên cạnh Chi Pu và Baifern, nhiều nghệ sĩ khác cũng thu hút sự chú ý với những lựa chọn thời trang mang dấu ấn riêng.
Khép lại phần thảm đỏ, sự chú ý của khán giả nhanh chóng chuyển sang phần tiệc chính. Bên cạnh màn thay đổi tạo hình của dàn nghệ sĩ, những tiết mục biểu diễn và các sân khấu kết hợp cũng là điều được người hâm mộ mong chờ.
Chi Pu từng không ít lần viral với những lần chung khung hình với dàn mỹ nhân quốc tế. Các fan đang ngóng ảnh chụp chung của cô và Baifern, nhất là sau khi cả hai cùng hóa tiên hoa tông hồng tại thảm đỏ.