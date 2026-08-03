Hãng hoạt hình Việt Wolfoo thua kiện Peppa Pig, các tập phim có bị gỡ bỏ vĩnh viễn?

HHTO - Bộ phim hoạt hình Wolfoo đến từ Việt Nam nhận phán quyết thua kiện trước thương hiệu Peppa Pig, bị yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các tập phim.

Tóm tắt các điểm chính của sự việc: Phán quyết của tòa: Tòa án Tối cao London phán quyết buộc Sconnect Việt Nam phải gỡ toàn bộ video có nhân vật Wolfoo khỏi tất cả nền tảng, bao gồm YouTube, trước 16h00 ngày 3/8 (giờ Anh). Lý do thua kiện: Phía Wolfoo bị xác định vi phạm bản quyền khi tự ý sử dụng các đoạn âm thanh ngắn từ phim Peppa Pig trên quy mô lớn và trong thời gian dài. Phản hồi từ Sconnect: Công ty phủ nhận vi phạm hệ thống, nhưng thừa nhận một số video trước giữa năm 2020 có âm thanh của Peppa Pig do bên thứ ba đưa vào mà công ty không biết.

Vừa qua, Tòa án Tối cao ở London (Anh) đã đưa ra phán quyết yêu cầu công ty Sconnect Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ các video có sự xuất hiện của nhân vật hoạt hình Wolfoo khỏi tất cả các nền tảng trực tuyến, bao gồm cả YouTube.

Phán quyết được ban hành sau khi cơ quan tài phán đưa ra phán quyết rằng phía Wolfoo đã sao chép trái phép âm thanh từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Peppa Pig.

Wolfoo nhận phát quyết thua kiện trước Heo Peppa.

Nguồn cơn vụ kiện và lý do Sconnect thua cuộc

Vụ kiện do tập đoàn giải trí khổng lồ Hasbro (Mỹ) - đơn vị sở hữu bản quyền nhân vật Peppa Pig khởi xướng, cáo buộc Sconnect vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

Theo Thẩm phán Smith, hành vi sao chép này diễn ra trên quy mô lớn và trong một thời gian dài. Cụ thể, hàng loạt video hoạt hình Wolfoo đã tự ý đưa vào các đoạn âm thanh ngắn của heo Peppa và gia đình nhân vật này, bao gồm cả những câu thoại quen thuộc như "hooray!" ("hoan hô!").

Trước quyết định của tòa, đại diện Sconnect phủ nhận các cáo buộc vi phạm bản quyền mang tính hệ thống. Dù vậy, phía công ty thừa nhận một số tập phim Wolfoo sản xuất trước thời điểm giữa năm 2020 có chứa âm thanh từ Peppa Pig.

Sconnect giải thích rằng sự việc xuất phát từ việc một bên thứ ba đã đưa các đoạn âm thanh này vào sản phẩm mà công ty không hề hay biết.

Tương lai bất định của Wolfoo trên mạng xã hội

Phán quyết nghiêm khắc từ Tòa án Tối cao London quy định toàn bộ video có chứa nhân vật Wolfoo phải hoàn toàn gỡ xuống trước 16h00 (theo giờ Anh Quốc) ngày 3/8. Lệnh cấm này giáng một đòn mạnh vào số phận của thương hiệu hoạt hình Việt Nam khi trước đó, Wolfoo là phim hoạt hình ngắn được đông đảo khán giả yêu thích.

Câu chuyện trong phim xoay quanh cuộc sống hằng ngày của một chú sói con 5 tuổi cùng gia đình và bạn bè. Với nội dung giáo dục nhẹ nhàng cùng tạo hình dễ thương, thương hiệu này từng thu hút hàng trăm triệu lượt xem cùng lượng người hâm mộ nhí đông đảo, trước khi vướng vào rắc rối pháp lý.

Wolfoo là thương hiệu hoạt hình đến từ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Peppa Pig là một trong những thương hiệu hoạt hình thiếu nhi thành công và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Xuất xứ từ Anh và thuộc quyền sở hữu của Hasbro, bộ phim kể về cuộc sống của chú heo hồng Peppa cùng gia đình. Không chỉ phủ sóng truyền hình và nền tảng trực tuyến tại hơn 180 quốc gia, Peppa Pig còn tạo nên hệ sinh thái thương mại khổng lồ, trị giá hàng tỷ USD từ bản quyền hình ảnh, đồ chơi, sách báo cho đến các công viên giải trí chủ đề.