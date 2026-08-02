Dàn khách mời siêu chiến, siêu nét đại náo tập 2 Running Man Vietnam 2026

HHTO - Running Man Việt Nam 2026 lên sóng tập 2 với sự xuất hiện của nhóm khách mời mang tên Băng Nhóm X, gồm Steven Nguyễn, Tuấn Voi, Đại Bảo, Kim Dung và Quốc Anh. Bên cạnh những màn tranh tài đầy kịch tính, diễn viên Quốc Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục gây ấn tượng với visual điển trai, sắc nét trong từng khung hình.

Mở đầu tập 2 Running Man Việt Nam 2026, khán giả được chiêm ngưỡng màn đối đầu đậm chất điện ảnh giữa Gia tộc R và Băng nhóm X. Dàn cast đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thì bất ngờ chạm trán Băng Nhóm X gồm 3 cascadeur (diễn viên đóng thế) Tuấn Voi, Kim Dung, Đại Bảo cùng hai nam thần Quốc Anh và Steven Nguyễn. Cuộc chạm trán nhanh chóng biến thành màn giao đấu mãn nhãn với nhiều pha hành động đẹp mắt, buộc các thành viên Gia tộc R phải bước vào nhiệm vụ xóa đi số nợ 500 tỷ tiền chuộc.

Dàn khách mời trong tập 2 Running Man Vietnam 2026.

Ngoại hình điển trai của Quốc Anh và Steven Nguyễn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Diện trang phục tông đen cùng chiều cao nổi bật trên 1m80, cả hai mang đến hình ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ, toát lên thần thái của những "ông trùm" khiến nhiều khán giả có cảm giác như đang xem một phân cảnh trong phim hành động chứ không phải chương trình thực tế bình thường. Đồng thời, netizen bày tỏ mong muốn được thấy Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng Anh Tú Atus góp mặt trong một bộ phim hành động giật gân, hứa hẹn tạo nên "bộ ba visual" đầy sức hút trên màn ảnh.

Dù lần đầu tham gia Running Man Vietnam, Quốc Anh vẫn cho thấy tinh thần lăn xả và thi đấu hết mình vì đồng đội. Nam diễn viên không ngại va chạm, luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ở phần xé bảng tên, Quốc Anh có màn giằng co quyết liệt với 5 thành viên của Gia tộc R. Dù cuối cùng không thể bảo vệ được bảng tên, sự quyết tâm và tinh thần thi đấu hết mình của anh vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng người hâm mộ.

Quốc Anh một mình chiến đấu với sự tấn công của 5 thành viên Gia tộc R.

Bên cạnh Quốc Anh và Steven Nguyễn, 3 cascadeur chuyên nghiệp Tuấn Voi, Đại Bảo và Kim Dung cũng mang đến nhiều màu sắc thú vị cho tập 2. Là những gương mặt từng tham gia nhiều dự án phim hành động, cả 3 xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc. Tuy nhiên, khi bước vào chương trình, họ lại khiến người xem không khỏi bất ngờ bởi sự gần gũi, hài hước và tinh thần lăn xả, chơi hết mình.

Phản ứng cực dễ thương của khách mời Kim Dung khi bị dọa.

Có thể thấy, tập 2 của Running Man Vietnam 2026 đã mang đến những khoảnh khắc vừa kịch tính vừa giải trí cho người hâm mộ, với dàn khách mời được đánh giá là đặc biệt nhất từ đầu mùa. Việc ê-kíp lựa chọn những cascadeur thực thụ - những con người vốn quen đứng sau ánh đèn sân khấu, không chỉ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn mà còn góp phần giúp khán giả hiểu hơn về công việc của những "người hùng thầm lặng" trong lĩnh vực phim ảnh.