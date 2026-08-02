Tinh Hà "Say Hi" công bố concert tại TP.HCM vào tháng 10, fan kỳ vọng điều gì?

HHTO - Mới đây, chương trình Tinh Hà "Say Hi" chính thức công bố Day 1 concert diễn ra vào ngày 17/10. Thông tin nhanh chóng khiến cộng đồng fan xôn xao. Nhiều khán giả bất ngờ khi chương trình mới phát sóng đến tập 5 nhưng lịch concert đã được ấn định.

Sau khi được công bố, thông tin về concert Tinh Hà "Say Hi" nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù chương trình mới chỉ phát sóng đến trước Live Stage 3, NSX đã công bố lịch concert tại TP.HCM khiến không ít khán giả bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng thời điểm công bố concert đến sớm hơn dự đoán. Tuy nhiên, chính động thái này cũng góp phần làm tăng sự tò mò và kỳ vọng của người hâm mộ, khiến khán giả càng háo hức chờ đón những Live Stage tiếp theo.

Tinh Hà "Say Hi" chính thức thông báo lịch concert tại TP.HCM.

Không chỉ bàn luận về lịch concert, fan cũng bắt đầu lập wishlist những tiết mục muốn được thưởng thức trong đêm diễn. Trong đó, CÓ GÌ ĐÂU MÀ CAY được nhắc đến nhiều nhờ năng lượng Hip-Hop sôi động và khả năng khuấy động không khí. Bên cạnh đó, các sân khấu như Mưa Vội Phóng, Mộng Duyên, Mất La Bàn... cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại đêm concert.

CÓ GÌ ĐÂU MÀ CAY là một trong những ca khúc được fan mong chờ xuất hiện tại concert.

Không chỉ quan tâm đến các màn trình diễn, fan còn kỳ vọng concert sẽ mang đến những điểm nhấn khác biệt so với phiên bản truyền hình. Thay vì tái hiện nguyên vẹn các Live Stage, khán giả mong được chứng kiến những bản phối mới, các màn mashup, remix hoặc những sự kết hợp đặc biệt giữa các Anh Trai chỉ có thể xuất hiện tại concert.

Quy mô dàn dựng cũng là yếu tố được cộng đồng người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Sau thành công của chuỗi concert thuộc Vũ trụ "Say Hi", mỗi đêm diễn đều ghi dấu với sân khấu được đầu tư công phu, hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại cùng nhiều hiệu ứng trình diễn ấn tượng. Vì vậy, không ít khán giả mong concert của Tinh Hà "Say Hi" sẽ tiếp tục được nâng cấp về quy mô, từ thiết kế sân khấu, màn hình LED đến các hiệu ứng visual. Đặc biệt, nhiều người kỳ vọng những ý tưởng dàn dựng nổi bật từng xuất hiện trong chương trình như sân khấu nước của Mưa Vội Phóng cũng như dance battle với quy mô hoành tráng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ đã sớm bước vào "chế độ săn concert". Người lên kế hoạch tài chính, người rủ hội bạn đồng hành, trong khi không ít fan còn tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm săn vé từ các concert trước của Vũ trụ "Say Hi". Từ cách chuẩn bị thiết bị, canh giờ mở bán đến những "mẹo" tăng cơ hội sở hữu tấm vé, tất cả đều được cộng đồng người hâm mộ tích cực trao đổi trên mạng xã hội.