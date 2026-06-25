Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Áo xanh gọi tương lai

HHTO - Phiên trọng thể Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/6) gồm 4 phiên.



Với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Như Ý)

Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng: 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có gần 790 đại biểu chính thức, là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ"; toàn bộ quy trình từ tiếp cận tài liệu, điểm danh đến biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Tại phiên trọng thể diễn ra vào sáng nay (25/6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.