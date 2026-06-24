Cầu thủ 2K6 đẹp như tượng tạc tại World Cup 2026, gia đình toàn cực phẩm

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 không chỉ là nơi chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa về chuyên môn, mà còn là bệ phóng tôn vinh những ngôi sao trẻ toàn diện. Trong số đó, Lucas Bergvall đang nổi lên như một hiện tượng bùng nổ truyền thông nhờ tài năng và ngoại hình đẹp như tượng tạc. Vừa qua, những video, hình ảnh của tiền vệ trẻ người Thụy Điển được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ riêng với nền tảng X (Twitter trước đây).

Khoảnh khắc khoe nhan sắc gây bão của Lucas Bergvall trên sân cỏ. Nguồn: X/@redwinekissin

Hành trình kế thừa di sản gia tộc

Sinh năm 2006 tại Stockholm, Thụy Điển, Lucas Bergvall là con trai trong một gia đình có truyền thống bóng đá vô cùng đặc biệt. Bố anh, ông Andreas, từng là một cầu thủ bán chuyên trước khi trở thành chuyên gia CNTT. Mẹ anh, bà Malin, từng có 3 năm chinh chiến tại giải vô địch quốc gia nữ Thụy Điển trong màu áo CLB Djurgardens IF. Thậm chí, niềm đam mê trái bóng tròn còn bắt nguồn từ thế hệ trước, khi bà ngoại của Lucas từng thi đấu miệt mài đến năm 48 tuổi.

Lucas Bergvall lúc nhỏ.

Cùng mang chung niềm đam mê cháy bỏng với hai người anh em trai là Theo và Rasmus (đều đang theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số), Lucas sớm bộc lộ tính cách vô cùng hiếu thắng và cạnh tranh. Người thân kể lại rằng ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần chơi bóng ở sân quê mà không thắng, cậu bé Lucas lại khóc nức nở, bị gia đình phạt ngồi trên một gò đất nhỏ mà họ vui vẻ gọi là "ngọn đồi mít ướt".

Chính tinh thần không cam chịu thất bại đó đã nhào nặn nên một tài năng đặc biệt. Lucas gia nhập lò đào tạo trẻ danh tiếng IF Brommapojkarna và nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2019 khi anh mang băng đội trưởng, dẫn dắt đội U13 Brommapojkarna đánh bại hàng loạt "ông lớn" như Bayern Munich, PSG, Barcelona và Atletico Madrid để lên ngôi vô địch Madrid Football Cup.

Ở tuổi thiếu niên, Lucas đã lọt vào mắt xanh của nhiều tuyển trạch viên châu Âu, từng tham gia thử sức tại Juventus, Bayern Munich và đặc biệt là Manchester United - đội bóng mà anh vô cùng yêu thích. Dù lỡ hẹn với Quỷ đỏ, Lucas vẫn thăng tiến vượt bậc khi ra mắt chuyên nghiệp tại giải Hạng nhất Thụy Điển ở tuổi 16, rồi chuyển tới Djurgården vào cuối năm 2022. Tại đây, anh được truyền thông khen ngợi nức nở, trong đó tờ The Guardian bình chọn anh là một trong những tài năng trẻ sinh năm 2006 xuất sắc nhất thế giới.

Lập kỷ lục khi ra mắt tại World Cup 2026

Đầu năm 2024, Lucas Bergvall tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi thẳng thừng từ chối lời mời gọi của FC Barcelona, gật đầu gia nhập Tottenham Hotspur với bản hợp đồng trị giá 8,5 triệu bảng (tương đương 295 tỷ đồng). Dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou, tiền vệ 18 tuổi khi ấy đã nhanh chóng chứng minh giá trị, khởi đầu với bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool tại bán kết Carabao Cup năm 2025, giúp anh thâu tóm danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải".

Bước sang giai đoạn 2025-2026, anh tiếp tục bùng nổ khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Spurs vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong một trận đấu Premier League. Đồng thời, nam thần sinh năm 2006 còn ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ngay trong ngày ra mắt đấu trường UEFA Champions League.

Phong độ chói sáng cùng danh sách thành tích ấn tượng chính là tấm vé vàng đưa Lucas Bergvall bước ra sân đấu lớn nhất hành tinh. Tháng 6/2026, trong trận mở màn của đội tuyển Thụy Điển gặp Tunisia tại Vòng Chung kết World Cup 2026, Lucas vào sân ở mốc 20 tuổi 132 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước đến nay đại diện cho Thụy Điển ra mắt tại một kỳ World Cup, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 32 năm của danh thủ Jesper Blomqvist thiết lập từ năm 1994.

Ngoài lối chơi tự tin, đầy sức trẻ trên sân cỏ, Lucas Bergvall còn nhanh chóng được các nhãn hàng săn đón vì vẻ ngoài điển trai như tài tử. Nhiều cư dân mạng ví anh là "nam chính truyện Wattpad sống" với gương mặt cực chuẩn, đôi mắt như biết nói và phong thái cuốn hút. Tuy vậy, những cô gái yêu thích anh chàng sẽ phải hụt hẫng nhẹ vì anh đã có bạn gái nhiều năm, luôn ủng hộ anh tại các sự kiện lớn.