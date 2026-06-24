Nam thần Nhật Bản gây sốt World Cup 2026: Thành thạo 3 thứ tiếng, vẫn độc thân

Vòng Chung kết World Cup 2026 mới chỉ đi qua những lượt trận vòng bảng đầu tiên, nhưng cái tên Keito Nakamura đã nhanh chóng chiếm sóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, tiền vệ thuộc biên chế Stade Reims đang trở thành "hiện tượng" thu hút cả khán giả không quá am hiểu môn thể thao vua nhờ vẻ ngoài như tài tử của mình.

Mới đây, một bài đăng bùng nổ trên mạng xã hội X đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác khi liệt kê hàng loạt điểm cộng "gây choáng" của tiền vệ mang áo số 13 tuyển Nhật Bản: Tuyển thủ quốc gia sở hữu chiều cao 1m80 lý tưởng, thể hình săn chắc, tài chính vững vàng, gương mặt điện ảnh sắc nét, và đặc biệt là thành thạo 3 ngôn ngữ (Nhật - Anh - Pháp).

Tổng hợp những khoảnh khắc nhan sắc nổi bật của Keito Nakamura. Nguồn: @..soso56aishiteiru

Nhiều người hâm mộ thừa nhận Nakamura hội tụ đầy đủ mọi tố chất của một ngôi sao thể thao hiện đại khi vừa tự tin, phóng khoáng, vừa giữ được sự điềm đạm, khiêm nhường đặc trưng của người Nhật Bản. Những bộ ảnh thời trang và khoảnh khắc đời thường của anh liên tục được chia sẻ, biến tiền vệ sinh năm 2000 này thành một trong những "nam thần sân cỏ" được săn đón nhất World Cup năm nay. Đặc biệt, anh chàng cho đến nay vẫn độc thân, dành trọn sự tập trung cho sự nghiệp của mình.

Sinh năm 2000, Keito Nakamura sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với trái bóng tròn. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Mitsubishi Yowa trước khi lọt vào mắt xanh của CLB danh tiếng Gamba Osaka, thuộc giải J1 League vào năm 2018. Cũng trong năm đó, khi mới 17 tuổi, Nakamura đã có màn ra mắt đầy hứa hẹn. Vào sân thay người ở phút 69, chỉ 10 phút sau, anh đã có đường kiến tạo sắc bén giúp đồng đội gỡ hòa 2-2. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi chuyên nghiệp, anh ghi dấu ấn với 17 trận tại J1 League và có bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 trước V-Varen Nagasaki.

Ở các cấp độ đội tuyển trẻ, Nakamura từng "làm mưa làm gió" tại VCK U16 châu Á 2016 và FIFA U17 World Cup 2017, nơi anh ghi tới 4 bàn thắng sau 4 trận. Không đóng khung bản thân ở giải quốc nội, tiền vệ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để sang châu Âu chơi bóng. Anh lần lượt chuyển qua FC Juniors OÖ rồi LASK (Áo) rồi sau đó là Stade Reims tại Ligue 1 (Pháp), nhanh chóng khẳng định vị trí và có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu khắc nghiệt này vào lưới Lille OSC.

Được HLV Hajime Moriyasu triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ tháng 3/2023, Keito Nakamura luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội. Anh có bàn thắng đầu tiên vào lưới El Salvador, sau đó đến cú đúp đẳng cấp trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Đến với World Cup 2026, Nakamura tiếp tục chứng minh anh không chỉ có vẻ bề ngoài thu hút mà thực sự là một quân bài chiến lược sắc bén của Nhật Bản.

Nakamura ngoài đời.

Ngay trong trận mở màn đầy duyên nợ trước đối thủ sừng sỏ là đội tuyển Hà Lan, Keito Nakamura đã ghi bàn giúp đội mình gỡ hòa 1-1, mở màn cho trận hòa kịch tính 2-2 đầy quả cảm của tuyển Nhật Bản. Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản đang nằm trong danh sách an toàn, có khả năng cao bước vào vòng tiếp theo sau khi giành chiến thắng 4-0 trước Tunisia.

Nakamura ngoài đời điềm tĩnh, có chút ngại máy quay.

Ngoài đời, Nakamura có gu ăn mặc phong trần, cuốn hút, trông không khác gì một ngôi sao làng giải trí. Tuy vậy, anh được nhận xét là có tính cách khá thân thiện, điềm tĩnh và đôi khi ngại máy quay. Những video đầu tiên được anh đăng tải trên TikTok nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, song chỉ là những chia sẻ xoay quanh hành trình chuẩn bị tham gia World Cup, hoặc những hoạt động thường ngày.