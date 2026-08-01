Thiên Thần Nhỏ 556-557: Tạm xa điện thoại, máy tính vẫn không hề buồn chán

HHTO - Nếu không cầm đến điện thoại hay máy tính bảng, thế nào cũng có những lúc bạn nhìn ngó quanh quẩn và thở dài: “Chán thật, chẳng biết chơi gì”. Có cách nào để hết chán trong những lúc ấy không nhỉ?

“Chán” thực ra là gì?

Có rất nhiều lý do khiến bạn có thể thấy “chán”: Chưa nghĩ ra trò gì chơi, lâu lâu không có gì mới, ở nhà nhiều. Nói chung, cảm giác này thường xuất hiện khi não không được kích thích đúng cách.

Không có điện thoại, chúng mình vẫn vui.

Hôm nay, bạn đừng hỏi: “Có gì để chơi nhỉ?” nữa nhé, mà hãy hỏi: “Nếu mình thử làm gì đó thì sao?”. Chẳng hạn nhé: Nếu mình xếp lại quần áo trong tủ theo màu sắc thì trông sẽ thế nào? Nếu mình thử làm một món trứng khác với những món trứng thường ăn thì sao? Hoặc nếu mình vẽ lại “sơ đồ” những món đang có trong tủ bếp để biết thứ gì đang ở đâu thì sao nhỉ?

Cô bạn thích hát cùng bà nội

Đó là Ali Thục Phương với kênh Tiktok sở hữu triệu người theo dõi, nơi cô bạn chia sẻ các clip hát nhạc truyền thống, nhạc Cách Mạng thu về lượt view đáng nể. Thục Phương từng gây bão nhờ video hát bài Em Là Mầm Non Của Đảng cùng với bà nội. Sau hơn một năm đăng tải, video này đã có hơn 50 triệu lượt xem và giúp cô bạn được biết đến nhiều hơn, từ đó được mời đi diễn ở nhiều chương trình lớn.

Ali Thục Phương thực hiện video này chỉ với mục đích đơn giản là lưu lại kỷ niệm với bà nội nhưng chẳng ngờ lại được mọi người ủng hộ đến thế. Khoảnh khắc cháu gái đệm đàn và cùng bà hát vang bài ca thiếu nhi khiến ai xem cũng xúc động. Vì thế, Ali Thục Phương đã thực hiện thêm nhiều video hát nhạc truyền thống khác để mong những ca khúc hào hùng của ông cha ta sẽ ngày càng lan tỏa đến các bạn trẻ, được Gen Z, Gen Alpha yêu thích.

Vi vu khắp TP.HCM bằng xe buýt

TP.HCM có quá nhiều nơi hấp dẫn để tween khám phá

Từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm nay, TP.HCM miễn vé trên 134 tuyến xe buýt, bạn sẽ được đi xe buýt hoàn toàn miễn phí, lên xe không cần quét thẻ hay định danh. Vậy tại sao không thử làm một tour khám phá thành phố, vừa ghé qua những địa điểm nổi tiếng, vừa "cân" luôn cả chiếc bụng đói nhỉ? Để Thiên Thần Nhỏ lên lịch trình 1 ngày vi vu cho các tween thực hành luôn trong tháng 8 này nhé!

Thiên Thần Nhỏ 556-557 gộp liền hai số báo, dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026, có thêm truyện tranh siêu hấp dẫn và có giá 40.000 đồng/cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!