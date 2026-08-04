Không phải Người Nhện, đây mới là nhân vật đáng thương nhất trong Spider-Man

HHTO - Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thương cho những nhân vật này trong phim "Spider-Man: Brand New Day" (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) sau loạt bi kịch liên tiếp.

Là phần phim mới nhất về Người Nhện Peter Parker (Tom Holland đóng) trên màn ảnh rộng, Spider-Man: Brand New Day khiến khán giả không khỏi bàn tán vì hàng loạt chi tiết thú vị được phía sản xuất cài cắm. Song, một chủ đề hiện tại đang khiến ai nấy dở khóc dở cười xoay quanh việc bên cạnh Peter hay nhân vật mới Jean Grey (do Sadie Sink thủ vai), vẫn còn một (hay đúng hơn là những) cái tên đáng thương và đáng được đồng cảm khác: Người dân thành phố New York.

Theo thống kê từ khi khởi nguyên Vũ trụ điện ảnh Marvel đến nay, cư dân thành phố New York đã trải qua hàng loạt "biến cố" và không thể sống yên ổn. Một số sự kiện nổi bật gồm có Trận chiến New York chống lại binh đoàn Chitauri trong The Avengers, cuộc tấn công của băng Black Order trong Avengers: Infinity War, trận chiến với quái vật Gargantoc trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hoặc hàng loạt những màn đối đầu phản diện của Peter Parker trong những phần phim Spider-Man.

Chưa kể, việc Thanos búng tay làm "bay màu" một nửa cư dân vũ trụ cũng đã khiến không ít cư dân lao đao, và người ở lại cũng không khá khẩm hơn là bao khi phải đánh mất đi người thương suốt nhiều năm liền.

New York không ngày nào được yên trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Thậm chí ngay trước đó trong dự án phim Thunderbolts, cư dân New York cũng đã hứng chịu đợt tấn công đến mức biến mất khỏi thực tại của The Void, và giờ đây lại bị kiểm soát tâm trí bởi năng lực của Jean Grey trong Spider-Man: Brand New Day. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đùa rằng có lẽ chi phí sinh hoạt (như giá nhà, thức ăn, thu nhập...) ở New York khá tốt nên người dân mới bám trụ đến mức này. Hoặc, có cư dân mạng còn đề xuất bác sĩ tâm lý uy tín để "chữa lành" cho người dân New York sau hàng loạt những đợt tấn công liên tiếp trong suốt nhiều năm qua.

Năng lực của Jean Grey ảnh hưởng tới nhiều người dân New York.

Mặt khác, đây chỉ là một chủ đề đùa vui của cư dân mạng sau khi xem Spider-Man: Brand New Day, khi New York thường xuyên trở thành mục tiêu bị đe dọa, tấn công và càn quét của phe phản diện. Tương tự như việc Cầu Cổng Vàng hay Tượng Nữ thần Tự do luôn được chọn để phá hủy đầu tiên, đây dần dần trở thành chi tiết "định kiến hóa" theo hướng hài hước của màn ảnh rộng Hollywood.

Và có lẽ sắp tới, người dân thành phố này sẽ chưa thể yên ổn khi sự kiện Doomsday sẽ tiếp tục "xới tung" những giây phút yên bình ít ỏi của nơi đây.