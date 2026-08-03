"Bạn Gái Thiên Tài" bị chê làm lố khi nữ chính còn thông minh hơn cả Einstein

HHTO - Vẫn biết phim ảnh phải có hư cấu mới hấp dẫn, nhưng biên kịch "Bạn Gái Thiên Tài" để nữ chính quá mức siêu phàm như thế này thì lại quá lố mất rồi!

Ngay từ tên phim, khán giả đã biết Bạn Gái Thiên Tài kể về cô gái thông minh hơn người. Nhưng đâu có ngờ Lâm Tri Hạ lại được biên kịch phủ cho hào quang nữ chính rực rỡ đến vậy, thậm chí cư dân mạng phát hiện cô còn thông minh hơn cả nhà bác học Einstein - một trong những bộ não vĩ đại nhất thế giới.

Lâm Tri Hạ sở hữu trí thông minh siêu phàm.

Xem phim, Lâm Tri Hạ để lộ nhiều thông tin khiến khán giả hết hồn như chỉ số IQ lên đến 174 thuộc hàng cao nhất nhân loại, 9 tuổi đã xác định được đề tài nghiên cứu khoa học của mình, 10 tuổi đã đọc hiểu cuốn Lược Sử Thời Gian, 22 tuổi trở thành tiến sĩ và là giáo sư đại học trẻ nhất Trung Quốc. Những cột mốc trong cuộc đời Lâm Tri Hạ chắc chắn khiến ai nấy đều trầm trồ, tin chắc một cô gái thông minh xuất chúng như thế nói câu nào cũng phải “tỏa ra tri thức” đến đó.

Nhưng các chi tiết về cô bị cho là làm quá.

Ấy thế mà Lâm Tri Hạ lại mắc những sai lầm kiến thức sơ đẳng như bảo rằng “nam châm cùng cực thì hút nhau”, chịu thua đối phương chỉ vì thiếu khả năng phối hợp nhóm. Chưa kể những chi tiết chứng tỏ Lâm Tri Hạ thiên tài đều thông qua lời nói, không hề có hành động hoặc những thử thách cụ thể để cô thể hiện trí tuệ hơn người của mình.

Khán giả khó tin khi Lâm Tri Hạ sở hữu IQ cao ngất.

Từ đó mà khán giả thấy câu chuyện thiếu thực tế, vừa thiếu kiến thức và không tôn trọng các nhà khoa học. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực Bạn Gái Thiên Tài, cho rằng phim thì luôn cần hư cấu, làm quá để tăng sự hấp dẫn. Nếu nhân vật không có gì đặc biệt thì câu chuyện sẽ nhàm chán chẳng còn gì để xem. Chưa kể phim ngôn tình Thơ Ngây từng cho nam chính Giang Trực Thụ có chỉ số IQ lên tới 200 mà không ai phàn nàn đấy thôi.