5 "hạt sạn" chưa có lời giải của Bảy Viên Ngọc Rồng khiến khán giả nhức nhối

Tóm tắt nhanh: Hoàng tử Saiyan kém hiểu biết về giống loài: Vegeta tỏ ra bất ngờ trước cơ chế tăng sức mạnh Zenkai dù Goku đã tận dụng từ trước. Môi trường sinh tồn bất nhất: Quy tắc người Saiyan cần oxy bị phá vỡ khi họ liên tục chiến đấu và bay nhảy ngoài không gian. Năng lực tiên tri bí ẩn của Goku: Phiên bản anime tự ý thêm khả năng nhìn thấy tương lai cho Goku rồi lặng lẽ xóa bỏ. Nghịch lý mái tóc Saiyan: Quy định "tóc không đổi sau trưởng thành" mâu thuẫn với tạo hình trọc đầu của Nappa và việc mọc râu. Lạm dụng cơ chế hồi sinh: Ngọc Rồng khiến cái chết mất đi sự thiêng liêng và phá vỡ logic di chuyển từ thế giới bên kia.

Dù là siêu phẩm kinh điển hàng đầu trong làng anime, Bảy Viên Ngọc Rồng (Dragon Ball Z) vẫn không hề hoàn hảo. Tác phẩm của cố tác giả Akira Toriyama vẫn có nhiều "hạt sạn" rõ rệt, vốn là điều hiển nhiên với một câu chuyện kéo dài nhiều năm và liên tục mở rộng về mặt quy mô. Dưới đây là 5 "lỗ hổng" tiêu biểu thường xuyên được cộng đồng người hâm mộ mang ra thảo luận.

Vegeta hiểu về người Saiyan còn ít hơn cả Goku

Là Hoàng tử của tộc Saiyan và một trong số ít người may mắn sống sót sau khi hành tinh Vegeta bị hủy diệt, Vegeta đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất về bản chất và đặc tính giống loài của mình. Thế nhưng ngay trong cốt truyện Frieza, Vegeta lại tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết người Saiyan sẽ tăng tiến sức mạnh vượt bậc sau mỗi lần cận kề cái chết rồi hồi phục (hiệu ứng Zenkai).

Điều đáng nói, Goku đã tận dụng cơ chế này trước đó trong quá trình luyện tập và chiến đấu. Trong khi đó Vegeta, người luôn tự hào về dòng máu thuần chủng lại dường như chưa từng biết đến. Chi tiết này khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu bởi xuyên suốt bộ truyện, Hoàng tử Saiyan luôn xuất hiện với vị thế của một kẻ am hiểu sinh học và sức mạnh dân tộc hơn bất kỳ ai.

Người Saiyan lúc cần oxy, lúc hít thở ngoài vũ trụ

Bảy Viên Ngọc Rồng nhiều lần khẳng định người Saiyan không thể sống trong môi trường chân không, và vẫn cần oxy để duy trì sự sống giống con người. Tuy nhiên, chính bộ truyện và phiên bản chuyển thể anime lại liên tục phá vỡ quy tắc này.

Vegeta từng kể rằng mình đạt tới trạng thái Siêu Saiyan lần đầu tiên khi đang đứng trên một tiểu hành tinh trôi nổi ngoài không gian. Trong khi đó, các tập phim ngắn về Bardock do Toei Animation sản xuất cho thấy những chiến binh Saiyan thoải mái chiến đấu trực tiếp ngoài vũ trụ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào về hô hấp. Sự thiếu nhất quán này khiến giới hạn sinh học của chủng tộc Saiyan trở nên mơ hồ và thay đổi tùy tiện theo nhu cầu của kịch bản.

Goku từng sở hữu năng lực nhìn thấy tương lai

Trong phiên bản anime của Bảy Viên Ngọc Rồng, Goku từng nhiều lần được xây dựng như thể sở hữu khả năng tiên tri siêu nhiên. Trước khi Vegeta và Nappa đáp xuống Trái Đất, Goku đã nhìn thấy trước hình ảnh của hai kẻ địch nguy hiểm này dù chưa từng gặp mặt.

Đến cốt truyện Cell khi phần lớn thời lượng Goku không xuất hiện trong truyện do bạo bệnh, anime vẫn bổ sung các phân đoạn anh "chứng kiến" những biến cố đang diễn ra ở nơi khác như thể đang nhìn thấy tương lai. Năng lực đặc biệt này chưa bao giờ được giải thích trong cốt truyện và hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác manga của Akira Toriyama. Nhận thấy sự vô lý, Toei Animation sau đó đã âm thầm loại bỏ chi tiết này.

Tóc của người Saiyan thực sự hoạt động như thế nào?

Theo lời khẳng định của Vegeta, mái tóc của một người Saiyan thuần chủng sẽ giữ nguyên hình dáng và không bao giờ thay đổi kể từ sau khi trưởng thành. Quy tắc này nghe có vẻ hợp lý để giải thích cho việc kiểu tóc của Goku hay Vegeta không bao giờ biến đổi, cho đến khi người xem nhìn lại Nappa.

Trong các đoạn hồi tưởng quá khứ, Nappa từng sở hữu một mái tóc khá dày trước khi trở thành chiến binh đầu trọc ở thì hiện tại. Nếu tóc người Saiyan không bao giờ thay đổi, chuyện gì đã thực sự xảy ra với ông? Mọi chuyện càng trở nên rối rắm khi Dragon Ball Super sau này lại xác nhận Goku và Vegeta đều có thể mọc râu. Nhiều người cho rằng quy tắc "tóc không đổi" thực chất chỉ là cái cớ kịch bản để duy trì tạo hình quen thuộc cho các nhân vật chính.

Hồi sinh làm mất ý nghĩa của cái chết

Không có yếu tố nào mang tính biểu tượng cao hơn những viên Ngọc Rồng với khả năng ban điều ước và hồi sinh người chết. Tuy nhiên, đây cũng chính là "lỗ hổng" lớn nhất ảnh hưởng đến cấu trúc câu chuyện của thương hiệu Bảy Viên Ngọc Rồng. Ban đầu, khi Goku được hồi sinh sau trận chiến sinh tử với Raditz, anh vẫn phải vất vả chạy hết Con Đường Rắn mới trở về Trái Đất. Thế nhưng về sau, quy tắc này gần như bị xóa bỏ hoàn toàn.

Điển hình như Vegeta, sau khi được hồi sinh trong cốt truyện Frieza, hắn lập tức trở lại ngay hành tinh Namek mà không cần trải qua bất kỳ hành trình di chuyển nào từ thế giới bên kia. Việc sử dụng Ngọc Rồng quá dễ dàng không chỉ làm giảm đi độ thâm trầm và giá trị của cái chết mà còn tạo ra mâu thuẫn lớn với các thiết lập ban đầu.