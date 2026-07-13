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"Huyền thoại phim Công Viên Kỷ Jura" Sam Niel đột ngột qua đời ở tuổi 78

Thiện Dư

HHTO - Sam Neill - nam diễn viên đóng vai Tiến sĩ Grant trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng toàn cầu "Công Viên Kỷ Jura", đột ngột qua đời ở tuổi 78, khiến khán giả bàng hoàng và tiếc thương.

Ngày 13/7, truyền thông quốc tế đưa tin Sam Neill - nam diễn viên người New Zealand từng gây sốt toàn cầu trong thương hiệu phim Công Viên Kỷ Jura (Jurassic Park) đột ngột qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Gia đình ông đã đăng thông báo lên các trang mạng xã hội, khiến khán giả vô cùng tiếc thương.

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Nam diễn viên Sam Neill đột ngột qua đời.

Theo thông báo được đăng trên trang Instagram chính thức của Sam Neill (hiện đang được gia đình quản lý), ông qua đời một cách đột ngột. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 3, nhưng đã được xác nhận "không còn ung thư" vào năm 2022. Trong những ngày cuối đời, ông sống hạnh phúc bên cạnh 4 người con và 8 người cháu của mình.

Thông tin về sự ra đi của Sam Neill khiến khán giả yêu mến nam diễn viên không chỉ tại New Zealand mà còn khắp nơi trên thế giới tiếc thương. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã công khai chia buồn trên trang mạng xã hội chính thức: "Sam Neill là một trong những người tuyệt vời nhất. Ông khởi đầu khi điện ảnh tại New Zealand vẫn còn chập chững và chưa có chỗ đứng. Trong suốt hơn 50 năm qua, ông đã lan tỏa những câu chuyện của đất nước ra khắp thế giới, và tài năng của ông đã giúp nền công nghiệp phim ảnh tại đây phát triển như hiện nay".

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Sam Neill nổi tiếng trong loạt phim Công Viên Kỷ Jura (Jurassic Park).

Sam Neill đã có sự nghiệp vẻ vang kéo dài 5 thập kỷ, trong đó ghi dấu ấn thông qua vai Tiến sĩ Alan Grant trong loạt phim Công Viên Kỷ Jura. Khoảnh khắc Grant ngắm nhìn những chú khủng long "bằng xương bằng thịt" trước mắt, được dàn dựng khéo léo thông qua bàn tay thiên tài của đạo diễn Steven Spielberg, cho đến nay vẫn được xếp vào hàng những khoảnh khắc kinh điển của điện ảnh.

Bên cạnh thương hiệu phim khủng long, Sam Neill còn gây ấn tượng trong những dự án phim chất lượng khác như The Piano, Event Horizon, dự án truyền hình Peaky Blinders… và ông từng trở lại trong phần phim mới Thế Giới Khủng Long (Jurassic World) vào năm 2022.

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Thiện Dư
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