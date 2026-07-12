Adele trở lại phòng thu, kiên quyết từ chối những chuyến lưu diễn dài ngày

HHTO - Sau gần hai năm vắng bóng kể từ khi khép lại chuỗi đêm diễn "Weekends with Adele" tại Las Vegas vào cuối năm 2024, Adele đang làm dấy lên những đồn đoán về một dự án âm nhạc mới khi xuất hiện tại Church Studios ở London.

Các nguồn tin từ tờ The Sun xác nhận Adele đã bí mật bay từ Los Angeles về Anh và dành ít nhất hai tuần tại Church Studios. Đây là phòng thu thuộc sở hữu của nhà sản xuất Paul Epworth, người từng đồng hành cùng cô trong nhiều dự án lớn, trong đó có album 25. Việc nữ ca sĩ lựa chọn trở lại London và làm việc tại phòng thu quen thuộc này được cho là một dấu hiệu cho thấy cô đang tìm về môi trường sáng tạo từng gắn liền với những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Adele đã dành nhiều thời gian làm việc tại Church Studios.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với báo chí Anh rằng: "Nhiều người thân cận đã thúc giục cô ấy kết nối lại với cội nguồn. Album gần nhất mang quá nhiều hơi thở của Hollywood, trong khi sức hút cốt lõi của Adele lại đến từ sự bình dị, mộc mạc và gần gũi của một cô gái London chính hiệu."

Bên cạnh những đồn đoán về âm nhạc mới, quan điểm của Adele đối với việc lưu diễn cũng nhận được sự quan tâm. Trong nhiều năm qua, nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ sự không thoải mái với lịch trình lưu diễn kéo dài. Tại một đêm diễn ở Las Vegas, cô từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chọn thực hiện residency vì thực sự không thích việc lưu diễn."

Đối với Adele, áp lực từ việc liên tục di chuyển giữa các thành phố và quốc gia là điều không dễ thích nghi. Thay vì theo đuổi các tour diễn quy mô lớn như nhiều nghệ sĩ, cô lựa chọn hình thức biểu diễn cố định tại một địa điểm nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng gia đình - đặc biệt là cậu con trai Angelo - luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định.

Dù Adele chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch phát hành nào, việc trở lại phòng thu cùng những động thái gần đây đã làm gia tăng kỳ vọng về album tiếp theo. Sau các dự án thành công như 21, 25 và 30, mọi động thái của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.