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Tước Cốt: Lâu lắm rồi mới có phim cổ trang ngôn tình chọn được nữ chính đúng tuổi

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Chưa cần biết nội dung "Tước Cốt" như thế nào, khán giả đã phải tấm tắc trước nhan sắc của nữ chính Ngải Mễ, bởi hiếm hoi lắm mới có phim cổ trang không gặp tình trạng diễn viên “cưa sừng làm nghé”.

Tình trạng chung của nhiều phim cổ trang Hoa ngữ hiện nay là diễn viên lớn tuổi hơn nhân vật, thậm chí nhiều sao nữ đã sắp chạm ngưỡng 40 vẫn đóng vai thiếu nữ lí lắc khiến khán giả than trời về chuyện "cưa sừng làm nghé". Có diễn viên phải ép cân triệt để nhằm có vóc dáng mảnh mai hợp với nhân vật chưa tròn 20.

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Ngải Mễ quay "Tước Cốt" khi mới 17 tuổi.

Nhưng Tước Cốt không gặp phải vấn đề này, khi nữ chính Ngải Mễ chỉ mới 17 tuổi khi quay phim. Vì thế, cô ngập tràn vẻ trẻ trung trong trẻo, diễn các cảnh nũng nịu hờn dỗi cũng rất tự nhiên, không hề bị cảm giác gượng ép. Tuy còn trẻ nhưng Ngải Mễ đã có kinh nghiệm đóng vai phụ trong nhiều phim, nên rất tự tin khi lần đầu làm nữ chính trong Tước Cốt.

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Cô mang lại vẻ trẻ trung hồn nhiên cho nhân vật.

Ngải Mễ đóng vai Tạ Gia Ngư, là thiên kim tiểu thư phải kết hôn theo sắp đặt của gia đình, làm vợ của tướng quân Tiêu Vô Y. Ai cũng sợ hãi Tiêu Vô Y lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng biết thương xót một ai. Nhưng khi ở cạnh Tiêu Vô Y lâu ngày, Tạ Gia Ngư đã nhận ra đối phương chịu quá nhiều tổn thương nên phải khoác vỏ bọc xù xì ấy mà thôi.

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Chênh nhau 10 tuổi nhưng hai người vẫn đẹp đôi.

Khi phim còn đang quay, nhiều khán giả lo lắng khoảng cách 10 tuổi giữa Ngải Mễ và Hầu Minh Hạo sẽ tạo nên chênh lệch về ngoại hình lẫn diễn xuất, một bên quá ngây thơ một bên lại già dặn. Chưa kể Ngải Mễ còn non kinh nghiệm, khó tạo được chất xúc tác với bạn diễn. Nhưng rất may là lên phim, hai người vẫn ăn ý giúp Tước Cốt có khởi đầu khá ổn.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tước Cốt #Ngải Mễ #phim cổ trang #Hầu Minh Hạo #phim Tước Cốt

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