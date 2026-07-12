Nadech - Yaya tung ảnh siêu ngọt đếm ngược ngày đến hôn lễ thứ 3, mời fan ăn cỗ

HHTO - Không chỉ gần 1.000 khách mời là các ngôi sao, đối tác, Nadech - Yaya còn tạo form để mời các fan đến ăn cỗ tại hôn lễ thứ 3 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Thiệp cưới có nhiều chi tiết siêu cưng.

Sau 2 hôn lễ riêng tư tại quê nhà 2 bên ở Khon Kaen và Na Uy, Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya sẽ tổ chức một đám cưới tại Bangkok. Tấm thiệp mời được cặp đôi tiết lộ chứa những hình vẽ tái hiện những khoảnh khắc biểu tượng trong 2 hôn lễ trước.

Chi tiết thiệp cưới cho hôn lễ cuối cùng của Nadech - Yaya.

Tối 11/7, cặp đôi khiến fan loạn nhịp khi đăng bộ ảnh bikini ngọt ngào bên bờ biển, đếm ngược 7 ngày đến hôn lễ thứ 3.

Đám cưới thứ 3 là bữa tiệc báo hỉ của Nadech - Yaya với mục đích chiêu đãi, cảm ơn, tri ân bạn bè thân thiết trong giới, những người tiền bối, quản lý đã dìu dắt cặp đôi trong nhiều năm làm nghề, các đối tác và giới truyền thông.

Cặp đôi còn dành một khu riêng để mời fan đến dự với 3 mẫu đơn đăng ký dành cho 3 nhà, gồm fan của Nadech, fan của Yaya và fan couple của Nadech - Yaya với slot tương đương.

Hôn lễ thứ 3 của Nadech - Yaya sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/7.

Theo trang Sanook, Thairaith, Nadech - Yaya từng chia sẻ họ tìm kiếm nơi tổ chức có sức chứa từ 700 - 1000 khách mời. Dự đoán dàn sao của đài CH3 sẽ không thể vắng mặt cùng với nhiều gương mặt quyền lực trong giới giải trí Thái Lan. Dân mạng cũng "hóng" cô dâu Yaya sẽ diện váy cưới ra sao, liệu Nicolas Ghesquière và Louis Vuitton có tiếp tục đồng hành tạo nên dáng vẻ yêu kiều độc nhất cho nàng đại sứ?