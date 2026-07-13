Lý Quân Nhuệ có ẩn ý gì khi không “bao rạp” cho phim mới của Mạnh Tử Nghĩa?

HHTO - Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa là cặp đôi được yêu thích của showbiz Hoa ngữ nhưng lý do gì khiến nam diễn viên không có hành động ủng hộ phim mới của đối phương?

Khi Bách Hoa Sát của Mạnh Tử Nghĩa phát sóng, cư dân mạng để ý thấy rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có hành động ủng hộ cô bằng cách bao rạp. Đó là việc mua hàng loạt tài khoản VIP để mở khóa xem các tập phim, giúp cho lượng view cũng như độ hot của phim lẫn diễn viên tăng cao trên bảng xếp hạng.

Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa được yêu thích từ Cửu Trọng Tử

Xưa nay, các diễn viên Trung Quốc vẫn thường cổ vũ phim của bạn bè, người quen bằng hình thức này. Chính vì thế, việc Lý Quân Nhuệ không bao rạp cho Bách Hoa Sát đã lọt vào tầm ngắm của khán giả.

Hai người rất được yêu thích qua phim Cửu Trọng Tử, còn tái hợp trong Thượng Công Chúa đang chờ ngày lên sóng. Ấy thế mà trong khi nửa showbiz Hoa ngữ ủng hộ Mạnh Tử Nghĩa thì Lý Quân Nhuệ lại không có động thái gì, làm netizen suy đoán cặp đôi gặp trục trặc.

Hai người thân thiết từ trong phim ra ngoài đời

Tuy nhiên, đa phần khán giả lại cho rằng đây là quyết định khéo léo của cả hai bên. Trước đó, Mạnh Tử Nghĩa không bao rạp cho hai phim mới nhất của Lý Quân Nhuệ chứ không riêng "nhà trai" ngó lơ "nhà gái". Bởi cái tên Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa mà đứng cạnh nhau luôn có sức hút cực mạnh, khán giả lúc nào cũng muốn đẩy thuyền hai người với nhau dù họ đang quảng bá phim đóng chung với người khác.

Cặp đôi còn phim Thượng Công Chúa chưa chiếu

Nếu một bên bao rạp ủng hộ bên còn lại, mạng xã hội sẽ chỉ chú ý đến Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ mà quên luôn bộ phim. Chính vì thế, không lên tiếng cổ vũ đối phương sẽ tránh tạo tin đồn, giúp người xem tập trung vào cặp đôi trong phim mà thôi. Và những người hâm mộ Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ vẫn còn Thượng Công Chúa để thoải mái đẩy thuyền cho "Quân Khiên Mạnh Nhiễu".