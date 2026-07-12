Ai là người duy nhất nữ chính "Chó Hoang và Xương" theo dõi trên mạng xã hội?

HHTO - Hóa ra nữ chính "Chó Hoang và Xương" Trương Tịnh Nghi chỉ theo dõi đúng một người trên mạng xã hội và danh tính người ấy khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên.

Phim Chó Hoang Và Xương ăn khách, Trương Tịnh Nghi cũng trở thành cái tên được khán giả quan tâm. Nhiều người đã ghé thăm trang cá nhân của cô và phát hiện nữ diễn viên chỉ theo dõi đúng một người. Ngạc nhiên hơn, đó không phải là bạn diễn của Trương Tịnh Nghi, tuy cũng là một gương mặt quen thuộc của showbiz Hoa ngữ.

Hóa ra Trương Tịnh Nghi chỉ nhấn nút theo dõi Trần Đô Linh, cho dù hai người chưa từng đóng phim nào chung. Khi phát hiện ra điều này, rất nhiều khán giả tò mò lý do nào đưa hai cô gái quen biết rồi chơi thân với nhau. Có tin đồn rằng quản lý của Trần Đô Linh và Trương Tịnh Nghi là bạn bè chí cốt, từ đó mà hai nữ diễn viên cũng có dịp gặp gỡ và gắn bó.

Trong buổi quảng bá phim Chó Hoang Và Xương, Trần Đô Linh đã mang một bó hoa lớn đến tặng Trương Tịnh Nghi. Cô còn nhập vai “trạm tỷ”, say mê chụp rất nhiều ảnh đẹp cho cặp đôi chính của Chó Hoang Và Xương. Còn netizen thì đặt tên cho tình bạn của hai cô gái là Đô Nghi Vô Nhị, ý nói mối quan hệ này rất đặc biệt.

Người hâm mộ còn phát hiện ra có lần, hai nữ diễn viên cùng quay phim ở Hoành Điếm vào mùa Đông lạnh giá và còn mua đồ sưởi ấm để tặng cho nhau. Từ đó, khán giả rất mong Trần Đô Linh - Trương Tịnh Nghi sẽ có dịp đóng chung phim. Bởi một người mong manh dịu dàng, một người cương nghị mạnh mẽ rất hợp để bổ khuyết cho nhau trên màn ảnh. Dù là vào vai hai chị em, hai người bạn thân hay hai bên đối đầu cũng đều hấp dẫn.