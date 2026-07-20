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Vì sao ĐT Tây Ban Nha bị hủy bàn thắng đầu tiên ở trận Chung kết World Cup 2026?

Thục Hân
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HHTO - ĐT Tây Ban Nha đã đưa được bóng vào lưới ĐT Argentina trong hiệp phụ trận Chung kết World Cup 2026, nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài đã phát hiện lỗi gì và vì sao nhiều khán giả khó nhận ra?

Tóm tắt nhanh:

· Bàn thắng của ĐT Tây Ban Nha không được công nhận vì trọng tài xác định Mikel Merino đã giẫm lên chân Nicolás Otamendi trước đó.

· Tình huống giẫm chân diễn ra rất nhanh và có vẻ khá nhẹ nên nhiều khán giả xem trực tiếp khó nhận ra.

· ĐT Tây Ban Nha sau đó vẫn ghi bàn để thắng ĐT Argentina 1-0 và vô địch World Cup 2026.

Bàn thắng tưởng như mở tỷ số nhưng bị hủy ngay lập tức

Sau hơn 90 phút không có bàn thắng, tưởng như ĐT Tây Ban Nha đã phá vỡ được thế bế tắc ở đầu hiệp phụ thứ nhất khi Nico Williams đưa bóng vào lưới ĐT Argentina.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ và cổ động viên ĐT Tây Ban Nha chỉ kéo dài chưa đầy một phút vì trọng tài Slavko Vincic đã nhanh chóng hủy bàn thắng.

Lý do là vì trọng tài cho rằng ở tình huống trước đó, tiền vệ Mikel Merino của ĐT Tây Ban Nha đã giẫm lên chân Nicolas Otamendi của ĐT Argentina, theo AP.

ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina thi đấu quyết tâm trong trận Chung kết World Cup 2026.
Một tình huống trong trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina (không phải tình huống phạm lỗi giẫm chân). Ảnh: Ashley Landis/ AP Photo.

Quyết định của trọng tài có hợp lý không?

Đây không phải là một lỗi va chạm mạnh nên nhiều khán giả gần như không để ý. Thậm chí, ngay cả sau khi xem đoạn video quay lại, người xem vẫn không hiểu vì lỗi gì mà trọng tài không công nhận bàn thắng.

Một số bình luận viên cảm thấy đây là va chạm khá nhẹ, không ảnh hưởng gì đến diễn biến trận đấu. Tuy nhiên, trong cả trận thì có thể thấy trọng tài Vincic bắt nghiêm, và quyết định của ông được coi là hợp lý, đặc biệt nếu xét đến tính chất quan trọng và gay cấn của một trận Chung kết World Cup.

Bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha giúp họ vô địch World cup 2026
Ferran Torres ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Matt Slocum/ AP Photo.

Bàn thắng bị hủy không phải là bước ngoặt

Dù không được công nhận bàn thắng, ĐT Tây Ban Nha vẫn tiếp tục gây sức ép và cuối cùng có bàn quyết định ở phút 106 để thắng ĐT Argentina 1-0, qua đó lên ngôi vô địch World Cup 2026.

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Thục Hân
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