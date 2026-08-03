Nhà leo núi từng chinh phục 14 đỉnh cao nhất thế giới tử nạn vì tuyết lở ở Pakistan

HHTO - Nhà leo núi nổi tiếng Nirmal Purja, người Nepal, từng lập kỷ lục chinh phục toàn bộ 14 đỉnh núi cao trên 8.000 mét (14 đỉnh núi cao nhất thế giới) chỉ trong 189 ngày, đã tử nạn trong vụ tuyết lở ở Pakistan.

Tóm tắt nhanh: · Nhà leo núi nổi tiếng Nirmal Purja đã thiệt mạng trong vụ tuyết lở trên núi Broad Peak ở Pakistan. · Purja từng lập kỷ lục chinh phục toàn bộ 14 đỉnh núi cao trên 8.000 mét của thế giới chỉ trong hơn 6 tháng. · Broad Peak là một trong những ngọn núi khó leo ở Pakistan.

Một trong những nhà leo núi nổi tiếng nhất thế giới, Nirmal Purja (còn gọi là "Nims Dai"), 43 tuổi, đã thiệt mạng trong trận tuyết lở trên núi Broad Peak (Pakistan), theo ABC News.

Nims Dai từng lập kỷ lục khi chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới (14 đỉnh cao trên 8.000 mét) chỉ trong 189 ngày vào năm 2019.

Kỳ tích này của Nims Dai đã được đưa vào phim tài liệu của Netflix có tên là 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 Đỉnh núi: Không gì là không thể).

Nhưng giờ thì chuyến leo núi Broad Peak đã khép lại hành trình của anh.

Nirmal Purja khi leo núi Everest. Ảnh: Instagram.

Tai nạn trên núi Broad Peak

Ngày 1/8, Elite Exped, công ty tổ chức chuyến leo núi mà Nims Dai là người dẫn đoàn, đã thông báo rằng Nims Dai tử nạn.

Đoàn leo núi này có 10 người, bao gồm cả Nims Dai. Họ mất tích từ hôm 30/7 sau khi gặp một trận tuyết lở trên núi Broad Peak cao 8.051 mét.

Nirmal Purja. Ảnh: Instagram.

Đến thời điểm tối 1/8, các nhà chức trách ở Pakistan thông báo đã tìm thấy 4 thi thể; các đội tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục tìm 6 người còn mất tích.

Theo Al Jazeera, các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Nepal, Oman, Mỹ, Pakistan và Trung Quốc. Công tác tìm kiếm, đưa các thi thể xuống núi gặp nhiều khó khăn vì thời tiết xấu và địa hình hiểm trở.

Các thành viên của một đội cứu hộ trên núi đang chuẩn bị tìm kiếm đoàn leo núi mất tích trong trận tuyết lở ở đỉnh Broad Peak. Ảnh: Alpine Club of Pakistan via AP.

Sự ra đi gây tiếc nuối trong giới leo núi

Nirmal Purja sinh tại Nepal, từng thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Anh.

Không chỉ chinh phục các đỉnh núi cao, anh còn nhiều lần tham gia cứu hộ trên núi, thậm chí hoãn hành trình chinh phục của mình để hỗ trợ những người leo núi gặp nạn.

Còn Broad Peak là ngọn núi cao thứ 12 thế giới, nổi tiếng với địa hình khắc nghiệt, có những đoạn rất dốc, thời tiết thì thay đổi nhanh, có khi đột ngột có gió mạnh.

Và cũng như ở bất kỳ ngọn núi nào khác, tai nạn vẫn có thể xảy ra ngay cả với những người giàu kinh nghiệm.

Broad Peak được coi là một trong những đỉnh núi rất khó leo. Ảnh: Premier Online.

Sự ra đi của Nirmal Purja khiến cộng đồng leo núi quốc tế bàng hoàng và xót xa.

Người từng truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng thông điệp "Không gì là không thể" cuối cùng đã không thể trở về sau một trận tuyết lở, như một lời nhắc rằng trước sức mạnh của thiên nhiên, ngay cả những con người xuất sắc nhất đôi khi cũng không thể vượt qua.