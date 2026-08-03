Chiến dịch Mùa Hè Xanh: Sinh viên Y tham gia chăm sóc sức khỏe cho người dân

Kỳ "thực tập" Hè đặc biệt

Theo anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh viên năm 4 ngành Y khoa, Chỉ huy trưởng chiến dịch, điểm khác biệt của đội hình sinh viên Y nằm ở khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Người dân địa phương đã có mặt từ sớm để chờ khám sức khỏe. Ảnh: NVCC.

Để các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế, Ban Chỉ huy đã làm việc với chính quyền địa phương trước khi triển khai chiến dịch. Từ khảo sát, đội hình lựa chọn truyền thông về tăng huyết áp, đái tháo đường và sốt xuất huyết - những vấn đề sức khỏe phổ biến tại địa phương.

“Không chỉ tham gia hoạt động tình nguyện, sinh viên Y còn có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đó cũng là giá trị mà chúng mình mong muốn mang đến trong chiến dịch”, anh Tiến chia sẻ.

Với bạn Trịnh Thị Bé Nhi, sinh viên năm hai ngành Y khoa, lần đầu trực tiếp đo huyết áp cho người dân cũng là lần bạn cảm nhận rõ khoảng cách giữa bài học trên lớp và thực tế.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỏi thăm tình hình sức khỏe, đo huyết áp cho người dân. Ảnh: NVCC.

Nhi chia sẻ: “Ở trường, tụi mình chủ yếu thực hành trên mô hình hoặc bệnh nhân giả nên các chỉ số đều bình thường. Nhưng khi đo huyết áp cho các ông bà, có người lên đến 180 mmHg. Lúc đó mình mới thấy những kiến thức mình học thực sự có ý nghĩa”.

Trong chiến dịch, các tình nguyện viên đã tổ chức buổi truyền thông về tăng huyết áp và đái tháo đường, đồng thời đến từng hộ dân quanh khu vực đóng quân để đo huyết áp, tầm soát sức khỏe ban đầu và hướng dẫn người dân theo dõi các chỉ số sức khỏe. Theo Ban Chỉ huy, hoạt động đã tiếp cận hơn 100 người dân.

Tuy nhiên, đối với Nhi, điều khó nhất không phải thao tác đo huyết áp mà là giao tiếp với người dân. Mỗi người có một tình trạng sức khỏe khác nhau; nhiều trường hợp vượt ngoài kiến thức của sinh viên năm hai. Những lúc đó, cô bạn chủ động nhờ các anh chị khóa trên hỗ trợ để người dân được tư vấn phù hợp.

Chỉ dẫn các bé chăm sóc sức khỏe với “Chúng em làm bác sĩ nhí”

Sinh viên truyền đạt các nội dung bảo vệ sức khỏe cho các bé tiểu học thông qua các tiểu phẩm sinh động, thực tế. Ảnh: NVCC.

Các bạn sinh viên còn tổ chức chương trình “Chúng em làm bác sĩ nhí” dành cho học sinh tiểu học với các nội dung như phòng chống đuối nước, hướng dẫn chải răng đúng cách và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe từ sớm. Thông qua các tiểu phẩm, trò chơi và hoạt động tương tác, những kiến thức y khoa được truyền tải gần gũi, giúp các em dễ tiếp cận hơn thay vì chỉ nghe những bài giảng khô khan.

Không chỉ có tiểu phẩm, các gian hàng trò chơi cũng được tổ chức tỉ mỉ nhằm giúp trẻ em dễ tiếp cận thông tin. Ảnh: NVCC.

Với các sinh viên Y, chiến dịch không chỉ là dịp cống hiến cho cộng đồng mà còn là cơ hội đưa kiến thức trên giảng đường vào thực tế. Từ những lần đo huyết áp, những buổi truyền thông hay những tiết học dành cho thiếu nhi, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp các bạn hiểu rõ hơn trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai khi kiến thức được trao đi bằng những hành động thiết thực.