Xác nhận danh tính 5 nữ sinh lớp 6 ở Lâm Đồng ra đi mãi mãi khi rủ nhau tắm hồ

HHTO - 5 học sinh lớp 6, cùng 11 tuổi, đã tử vong sau khi rủ nhau đi tắm tại hồ thủy lợi Y Thịnh (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng) vào sáng 10/7. Vụ việc đau lòng xảy ra trong dịp nghỉ Hè, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em tại các ao, hồ, đập thủy lợi.

Theo thông tin từ UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng), khoảng 10h ngày 10/7, nhóm 8 nữ sinh cùng 11 tuổi, trú tại thôn Quảng Hà và đều là học sinh lớp 6 Trường THCS Nâm N'Đir, rủ nhau đến hồ thủy lợi Y Thịnh ở bon Đăk Prí, cách nhà khoảng 3 km để tắm.

Trong lúc xuống nước, 5 nữ sinh không may rơi vào khu vực nước sâu và bị đuối nước. Ba bạn còn lại lập tức chạy đi gọi người lớn ứng cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Nâm Nung đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 5 nạn nhân.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Đội cứu hộ cứu nạn 116)

Các nạn nhân được xác định gồm: Đặng Minh Thư, Lý Thị Yến Chi, Bàn Minh Thư, Lý Thị Ngân và Bàn Thị Như Ý.

Ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch UBND xã Nâm Nung, cho biết hồ Y Thịnh là công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho bon Đăk Prí, nằm xen giữa khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp. Hồ có diện tích hơn 20 ha, độ sâu dao động từ 2-10 m tùy theo mùa, không phải nơi dành cho hoạt động bơi lội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo lãnh đạo địa phương, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quản lý con em, không để trẻ tự ý xuống ao, hồ tắm nhằm phòng tránh đuối nước. Tuy nhiên, vào ban ngày, nhiều phụ huynh đi làm rẫy nên các bạn thường tự rủ nhau đi chơi, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn.

Sau vụ việc, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức hậu sự và thực hiện các chế độ theo quy định.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp nghỉ Hè, đặc biệt tại các ao, hồ, đập thủy lợi và khu vực không được phép bơi lội, khi nhiều trẻ em, học sinh có xu hướng rủ nhau đi tắm mà không có người lớn giám sát.