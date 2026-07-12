5 bộ manga có cái kết gây thất vọng nhất: Jujutsu Kaisen "đầu voi đuôi chuột"

HHTO - Những bộ manga Nhật Bản này có đoạn kết gây thất vọng, phá hủy toàn bộ diễn biến chất lượng trước đó và nhận về đánh giá thấp từ độc giả.

Trong thế giới truyện tranh/manga Nhật Bản, việc duy trì phong độ từ chương mở đầu cho đến hồi kết là một thử thách không dễ dàng. Có những sở hữu lượng câu chuyện mãn nhãn từ đầu chí cuối, nhưng cũng có không ít dự án "đứt gánh" ngay ở cuối con đường. Dưới đây là 5 bộ truyện tranh Nhật Bản đình đám để lại nhiều tiếc nuối, thậm chí phẫn nộ vì đoạn kết dở tệ.

My Hero Academia (2014-2024)

Sau một thập kỷ "làm mưa làm gió", một trong những biểu tượng của dòng truyện tranh hiện đại, My Hero Academia, đã chính thức khép lại . Câu chuyện về cậu bé Deku nuôi ước mơ trở thành siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới từng truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ độc giả . Tuy nhiên, đoạn kết của truyện lại gây hụt hẫng và thậm chí vấp phải làn sóng chỉ trích.

Việc tác giả Kouhei Horikoshi để Deku mất đi hoàn toàn sức mạnh, trở thành một giáo viên bình thường bị đánh giá là qua loa, thậm chí phi lý và đi ngược với nỗ lực suốt 10 năm của nhân vật . Dù sau đó tác giả đã phát hành chương "ngoại truyện" để xoa dịu dư luận, My Hero Academia vẫn không thể xóa nhòa được cái kết gốc gây thất vọng.

Yu Yu Hakusho (1990-1994)

Trước khi nổi tiếng với Hunter x Hunter, tác giả Yoshihiro Togashi từng sở hữu một siêu phẩm võ thuật khác mang tên Yu Yu Hakusho . Truyện theo chân một thiếu niên ngổ ngáo được trao cơ hội sống lại để trở thành thám tử linh giới . Giữa lúc người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi chương cuối, tác giả lại bất ngờ cắt ngắn toàn bộ và cho mọi thứ kết thúc ở hậu trường.

Cái kết được đánh giá dở dang, nửa vời này như một "gáo nước lạnh" vào lòng tin và sự trông chờ của người hâm mộ . Sau này, Togashi thừa nhận việc ông vội vã khép lại câu chuyện là do tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, đồng thời mong muốn chuyển sang một dự án mới. Tuy vậy, quyết định của ông đã vô tình hủy hoại đi một tượng đài trong dòng manga Nhật Bản trước thập niên 2000.

Chainsaw Man (2022-2026)

Với thời lượng 232 chương, Chainsaw Man chỉ có vỏn vẹn 4 năm "tuổi đời" nhưng vẫn đủ để khiến độc giả toàn cầu chú ý. Mở ra thế giới "quỷ dữ chốn nhân gian" độc lạ, chặng kết của truyện đã đảo lộn toàn bộ dòng thời gian với một cú "bẻ lái" gây hoang mang tột độ.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, khiến cho nhiều người hâm mộ không thể chấp nhận được. Hàng loạt câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ, cùng số phận dở dang của nhiều nhân vật khiến Chainsaw Man được gắn mác "kết thúc vội vàng", cứ như bị cắt đứt đột ngột. Dù vậy, nhiều người hiện vẫn đang nuôi hy vọng về phần tiếp theo để sửa chữa sai lầm này.

Oshi no Ko (2020-2024)

Là một trong những bộ manga gây tranh cãi bậc nhất, Oshi no Ko từng khiến hàng triệu khán giả chú ý từ chương đầu tiên bởi cốt truyện tái sinh, điều tra hấp dẫn. Hành trình của hai anh em ruột gia nhập giới thần tượng giải trí để trả thù cho mẹ có tiềm năng phát triển, song lại bị dập tắt bởi đoạn kết kỳ lạ và chóng vánh.

Một câu chuyện từng phản ánh góc tối sâu sắc của làng giải trí bỗng chốc trở nên vô nghĩa, không đọng lại thông điệp giá trị nào . Sự vội vã trong cách giải quyết vấn đề, đi kèm với lựa chọn sai lầm và động cơ phi lý của nhân vật đã tạo nên "dấu chấm câu" đi ngược lại hoàn toàn những gì tác phẩm đã xây dựng trước đó .

Jujutsu Kaisen (2018-2024)

Khi Jujutsu Kaisen ra mắt và bùng nổ toàn cầu, phần lớn người hâm mộ đều kỳ vọng hành trình diệt trừ ác quỷ của Yuji Itadori và trường chú thuật sẽ kéo dài ít nhất một thập kỷ . Đáng tiếc, thực tế không diễn ra như vậy khi truyện của Gege Akutami không thể giải quyết triệt để những tình tiết tinh túy được vạch ra từ đầu.

Tương tự như các tác phẩm trong danh sách, kết thúc của Jujutsu Kaisen bị đánh giá là "thảm họa" vì sự vội vã, dang dở cũng như cách đánh bại trùm cuối Sukuna dễ dàng đến phi lý. Từ một siêu phẩm được kỳ vọng bùng nổ, kế thừa tinh túy của Naruto, Jujutsu Kaisen lại thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những nỗi thất vọng lớn nhất thập kỷ trong mảng truyện tranh xứ Mặt Trời mọc.