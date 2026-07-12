5 bộ manga có cái kết gây thất vọng nhất: Jujutsu Kaisen "đầu voi đuôi chuột"

Trong thế giới truyện tranh/manga Nhật Bản, việc duy trì phong độ từ chương mở đầu cho đến hồi kết là một thử thách không dễ dàng. Có những sở hữu lượng câu chuyện mãn nhãn từ đầu chí cuối, nhưng cũng có không ít dự án "đứt gánh" ngay ở cuối con đường. Dưới đây là 5 bộ truyện tranh Nhật Bản đình đám để lại nhiều tiếc nuối, thậm chí phẫn nộ vì đoạn kết dở tệ.
My Hero Academia (2014-2024)
Sau một thập kỷ "làm mưa làm gió", một trong những biểu tượng của dòng truyện tranh hiện đại, My Hero Academia, đã chính thức khép lại
Việc tác giả Kouhei Horikoshi để Deku mất đi hoàn toàn sức mạnh, trở thành một giáo viên bình thường bị đánh giá là qua loa, thậm chí phi lý và đi ngược với nỗ lực suốt 10 năm của nhân vật
Yu Yu Hakusho (1990-1994)
Trước khi nổi tiếng với Hunter x Hunter, tác giả Yoshihiro Togashi từng sở hữu một siêu phẩm võ thuật khác mang tên Yu Yu Hakusho
Cái kết được đánh giá dở dang, nửa vời này như một "gáo nước lạnh" vào lòng tin và sự trông chờ của người hâm mộ
Chainsaw Man (2022-2026)
Với thời lượng 232 chương, Chainsaw Man chỉ có vỏn vẹn 4 năm "tuổi đời" nhưng vẫn đủ để khiến độc giả toàn cầu chú ý. Mở ra thế giới "quỷ dữ chốn nhân gian" độc lạ, chặng kết của truyện đã đảo lộn toàn bộ dòng thời gian với một cú "bẻ lái" gây hoang mang tột độ.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, khiến cho nhiều người hâm mộ không thể chấp nhận được. Hàng loạt câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ, cùng số phận dở dang của nhiều nhân vật khiến Chainsaw Man được gắn mác "kết thúc vội vàng", cứ như bị cắt đứt đột ngột. Dù vậy, nhiều người hiện vẫn đang nuôi hy vọng về phần tiếp theo để sửa chữa sai lầm này.
Oshi no Ko (2020-2024)
Là một trong những bộ manga gây tranh cãi bậc nhất, Oshi no Ko từng khiến hàng triệu khán giả chú ý từ chương đầu tiên bởi cốt truyện tái sinh, điều tra hấp dẫn. Hành trình của hai anh em ruột gia nhập giới thần tượng giải trí để trả thù cho mẹ có tiềm năng phát triển, song lại bị dập tắt bởi đoạn kết kỳ lạ và chóng vánh.
Một câu chuyện từng phản ánh góc tối sâu sắc của làng giải trí bỗng chốc trở nên vô nghĩa, không đọng lại thông điệp giá trị nào
Jujutsu Kaisen (2018-2024)
Khi Jujutsu Kaisen ra mắt và bùng nổ toàn cầu, phần lớn người hâm mộ đều kỳ vọng hành trình diệt trừ ác quỷ của Yuji Itadori và trường chú thuật sẽ kéo dài ít nhất một thập kỷ
Tương tự như các tác phẩm trong danh sách, kết thúc của Jujutsu Kaisen bị đánh giá là "thảm họa" vì sự vội vã, dang dở cũng như cách đánh bại trùm cuối Sukuna dễ dàng đến phi lý. Từ một siêu phẩm được kỳ vọng bùng nổ, kế thừa tinh túy của Naruto, Jujutsu Kaisen lại thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những nỗi thất vọng lớn nhất thập kỷ trong mảng truyện tranh xứ Mặt Trời mọc.