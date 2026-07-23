Tương lai cho XO, Kitty mùa 4: Không quá bi quan, nhưng fan chưa thể vui nổi

HHTO - Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Netflix cũng có thông tin về “XO, Kitty” mùa 4. Tuy nhiên, fan của loạt phim tình cảm tuổi teen dễ thương này vẫn chưa thể vui nổi.

Mùa 3 - mùa phim mới nhất của XO, Kitty lên sóng Netflix vào đầu tháng 4/2026, cho đến nay đã sắp tròn 4 tháng nhưng vẫn chưa có thông tin gì về mùa 4. Trong khi đó các mùa phim trước của XO, Kitty được thông báo gia hạn mùa phim mới rất nhanh chóng, chỉ mất khoảng 1 tháng sau khi ra mắt. Điều này khiến các fan của loạt phim tình cảm tuổi teen dễ thương này không tránh khỏi lo lắng.

Cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, tương lai cho mùa 4 của XO, Kitty đã có thêm một số thông tin mới. Được biết, kế hoạch thực hiện nội dung mới cho XO, Kitty đang được thảo luận sôi nổi phía sau hậu trường. Khả năng cao XO, Kitty sẽ không bị huỷ bỏ một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, tình hình cũng chưa được khả quan lắm khi XO, Kitty hiện đang bị mắc kẹt trong tình trạng bế tắc sáng tạo.

Các thông tin cho biết rằng có vẻ các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Netflix và những nhà sáng tạo không phải là về việc có nên hoàn thành câu chuyện của XO, Kitty hay không, mà là về cách thức hoàn thành. Có hai lựa chọn được đưa ra: Thực hiện mùa 4, hoặc khép lại bằng một phần phim điện ảnh giống Heartstopper (Trái Tim Ngừng Nhịp). Loạt phim tuổi teen chủ đề LGBTQIA+ này được phát triển với 3 mùa phim và khép lại bằng một phần phim điện ảnh mang tên Heartstopper Forever (Trái Tim Ngừng Nhịp: Mãi Yêu).

Về thành tích, XO, Kitty 3 đạt được những con số rất khả quan. Theo thống kê, XO, Kitty 3 xếp hạng thứ 16 toàn cầu, thu hút 29,3 triệu lượt xem tính đến ngày 30/6. Các số liệu cũng cho thấy khả năng giữ chân khán giả của XO, Kitty rất tốt. Trong tuần đầu phát sóng, XO, Kitty 3 đã thu hút 12,9 triệu lượt xem. Lượng người xem này được duy trì trong suốt 3 tuần liên tiếp, phim ổn định nằm trong Top 10. Điều này tiếp thêm hy vọng cho các fan rằng phim hoàn toàn đủ sức để được Netflix "bật đèn xanh" làm tiếp chứ không bị hủy bỏ.

XO, Kitty là loạt phim ngoại truyện của To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Nhân vật chính của XO, Kitty là cô em gái út của Lara Jean, nội dung xoay quanh việc Kitty (Anna Cathcart) sang Hàn Quốc, vừa để học tập, vừa để tìm hiểu về thời thiếu nữ của mẹ, và cũng để tìm kiếm tình yêu cho mình.

Mùa 3 của XO, Kitty đã khép lại với việc Kitty và Min Ho (Lee Sang Heon) làm lành, nối lại tình yêu ngọt ngào, cùng nhau trở về Mỹ để Min Ho gặp gỡ gia đình của Kitty.

Một số bình luận của netizen:

“Cho tôi GÌ CŨNG ĐƯỢC. Miễn CÓ là được.”

“Thành thật mà nói, tôi sẽ chọn cả hai phương án. Tôi chỉ không muốn bộ phim kết thúc ở mùa 3. Mặc dù Mooncovey có kết thúc hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đó là kết thúc của phim.” (Mooncovey là tên của cặp đôi Kitty và Min Ho, được ghép từ họ của hai nhân vật)

“Tôi không thích phim điện ảnh lắm. Heartstopper đã kết thúc thế nhưng tôi cảm thấy vẫn không đủ. Một mùa phim nhiều tập vẫn tốt hơn.”

“Nó bắt đầu là một series, đối với tôi nó nên kết thúc cũng là một series. Hãy làm mùa phim cuối cùng.”

“Chúng tôi muốn có một mùa phim. Một phần phim điện ảnh sẽ không mang lại cái kết trọn vẹn mà các nhân vật xứng đáng có được. Mọi thứ sẽ quá vội vàng.”

“Gì cũng được, chỉ cần không huỷ phim là được.”

“Nhưng nội dung có thể triển khai trong mùa 4 không nhiều. Tôi sợ là cốt truyện sẽ không đủ để làm cả mùa phim, dù các tập có thời lượng ngắn. Hoặc là họ phải cắt ngắn số tập đi.”

“Lượt xem của mùa 3 đạt 29,3 triệu lượt xem đã nói với Netflix tất cả những gì họ cần biết.”

“Loạt phim này không có siêu năng lực, không phải thể loại fantasy tốn tiền kỹ xảo. Nó là một series lãng mạn với kinh phí không cao và ít tập. Không khó để có mùa mới, đúng không Netflix?”