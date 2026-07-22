Nhất Niệm Giang Nam vượt kiếp nạn, Vương An Vũ có giúp Triệu Kim Mạch "gỡ vía"?

HHTO - "Nhất Niệm Giang Nam" đáng ra đã khai máy vào năm ngoái nhưng buộc phải tạm hoãn đến năm nay. Chính thức "chốt sổ" Vương An Vũ - Triệu Kim Mạch đóng chính có giúp đoàn phim thoát "tam tai"?

Nhất Niệm Giang Nam là dự án đầu tư cấp S+. Biên kịch là Trương Nguy - người đứng sau Mộng Hoa Lục, Lục Trinh truyền kỳ... Dự án này có thể coi là phần tiếp của Nhất Niệm Quan Sơn (do Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh đóng chính), cùng bối cảnh nhưng nội dung tách biệt.

Ngu Thư Hân từng được xác nhận đóng chính vào năm ngoái. Tuy nhiên, ồn ào kinh doanh của gia đình kéo theo hàng loạt tranh cãi thái độ của cô khiến Nhất Niệm Giang Nam gỡ vội thông báo và hoãn quay.

Thời điểm này, có tin đồn Vương An Vũ rút khỏi vai chính. Cnet "tung dưa" Nhất Niệm Giang Nam quyết giữ vai chính cho Ngu Thư Hân vì đây là "miếng bánh ngon" chắc chắn thuộc về cô. Tuy nhiên, không lâu sau, đoàn phim đã chính thức gỡ thông báo xác nhận vai chính, "dưa" tìm nữ chính thay thế rộ lên.

Đến giữa năm nay, Nhất Niệm Giang Nam thông báo Vương An Vũ vẫn là nam chính, vai nữ chính "chốt sổ" Triệu Kim Mạch. Ngày 21/7, phim chính thức khai máy. Những hình ảnh đầu tiên của bộ đôi được tiết lộ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, được xem là tín hiệu đáng mừng sau khi vướng "tam tai" của đoàn phim Nhất Niệm Giang Nam.

Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch đều được khán giả, giới chuyên gia đánh giá kỹ năng diễn xuất tốt. Khí chất cả hai trong poster và các video hậu trường "dịu kha", hòa hợp.

Tuy nhiên, Triệu Kim Mạch khá kém duyên với ngôn tình khi gần như bộ phim nào thuộc thể loại này do cô đóng chính đều vướng tranh cãi về "cảm giác cặp đôi" dù hợp tác với Ngô Lỗi, Tống Uy Long... - những sao nam được đánh giá có "cơ địa tạo chemistry". Đây cũng chỉ là lo ngại nhỏ. Bởi dù sao, "chemistry cũng là huyền học", tương đối chủ quan. Biết đâu Vương An Vũ sẽ giúp Triệu Kim Mạch "gỡ vía" ở thể loại ngôn tình.

Gia tài uy tín của biên kịch Trương Nguy đã bảo chứng cho nội dung đáng hóng của Nhất Niệm Giang Nam. Phim kể về vùng Giang Nam vốn nổi danh trù phú nay tiêu điều vì sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than.

Một nữ đạo tặc, một viên quan bị giáng chức, một thái giám lập dị, một tướng quân, một nữ quan giữ lăng, một thiếu gia phá sản - 6 con người bị thời cuộc đẩy xuống đáy vực gặp nhau, cùng tìm kiếm kho báu trong lời đồn. Giữa họ có tình bạn, tình yêu, ân oán và sau tất cả, họ buông bỏ chấp niệm, tìm về bản ngã, khám phá bí mật kho báu, thay đổi số phận chính mình và cả một vùng đất.

Vương An Vũ vào vai Lục Khinh Khả, Triệu Kim Mạch vai Sở Thính Vũ sẽ viết nên câu chuyện chữa lành, ngọt ngào. Khán giả kỳ vọng cốt truyện của Nhất Niệm Giang Nam sẽ bù đắp cho tổn thương từ cái kết "còn mỗi tên phim" ở Nhất Niệm Quan Sơn. Ngoài cặp đôi chính tài sắc, dàn diễn viên phụ của phim cũng khá "trộm vía" gồm: Lưu Sướng, Vương Giai, Quách Tuấn Thần, Từ Chính Khê, Lâm Mộc Nhiên...