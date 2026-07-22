Sau "đám cưới thế kỷ" với Nadech, câu nói của Yaya khiến fan mọi OTP phấn khích

HHTO - Chia sẻ của Yaya đang viral, trở thành câu nói truyền động lực cho nhiều "thuyền viên" đang manifest OTP của mình.

Nadech và Yaya vừa tổ chức hôn lễ thứ 3 tại Bangkok (Thái Lan) cách đây vài ngày. Tại phần giao lưu với truyền thông, cặp đôi có nhiều chia sẻ về đối phương và một câu trả lời của Yaya đang làm fan cặp đôi lẫn "thuyền viên" của nhiều "chiếc bè" khác náo loạn.

Phóng viên đã hỏi cặp đôi có lời nào muốn gửi đến người hâm mộ đã "đẩy thuyền" thành công cho họ hay không, Yaya đáp: "Thực ra em cảm thấy việc đẩy thuyền của mọi người có tác động nhiều lắm đó. Vì thời gian đầu bọn em lúc thì làm việc chung, lúc lại không, không phải mỗi ngày đều đi làm gặp nhau, sẽ có những lúc chẳng gặp gỡ. Nhưng nhờ mọi người "đẩy thuyền" mà bọn em luôn nghĩ đến nhau. Thỉnh thoảng những điều đó giúp em tự tưởng tượng, kiểu thế này thế kia cũng tốt nhỉ'.

Chia sẻ đáng yêu của Yaya.

Fan couple là những người hạnh phúc nhất sau khi đoạn cắt câu trả lời của Yaya được chia sẻ rầm rộ. Nhiều fan đang "đẩy thuyền" cho các OTP/cặp đôi khác cũng đang manifest nỗ lực của mình sẽ thành công, "xin vía" cực mạnh từ Nadech - Yaya.

Trong câu trả lời của mình, Yaya cũng đề cập rằng mọi người chỉ cần "không làm gì thái quá" thì việc "đẩy thuyền" sẽ ổn. Fan cũng dùng ý này để dặn dò cộng đồng fan couple không nên vì quá yêu mến mà phát sinh hành vi quá khích, gây ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ.

Một số bình luận của dân mạng:

"Đẩy thuyền thì vui nhưng phải tỉnh táo nha mọi người."

"Có những người được gán ghép nhiều quá sẽ nảy sinh tình cảm rồi thành đôi nhưng cũng có trường hợp quay ra ghét nhau đấy."

"Yaya luôn nói Nadech và cô luôn có "năng lượng tình yêu", "phản ứng hóa học" ngay từ lần đầu làm việc. Nadech cũng có những cảm giác đặc biệt về vợ từ lần đầu đóng chung. Vốn dĩ họ đã "trúng tiếng sét ái tình" rồi nên kiểu gì cũng về bên nhau kể cả có fan "đẩy thuyền" hay không."

"Thắp nến cho OTP nhà em được như anh chị."

"Yaya nói thế đáng yêu thật đấy. Nhưng chúng ta đều biết là họ vốn dĩ đã dành cho nhau thì việc "đẩy thuyền" hay không cũng chẳng quan trọng".

Nadech - Yaya tại hôn lễ thứ 3 (Bangkok).

Nadech và Yaya lần đầu tiên nên đôi trên màn ảnh từ năm 2010 trong Trang Trại Tình Yêu, sau đó liên tiếp hợp tác trong nhiều bộ phim khác như Trò Chơi Tình Yêu, Trái Tim Người Thừa Kế, Ánh Dương Rực Rỡ... Đồng hành với nhau từ khi mới vào nghề đến khi trở thành những siêu sao hàng đầu của giới giải trí Thái Lan, Nadech - Yaya được coi là "cặp đôi quốc dân" của T-Biz.



Sau hơn 10 năm yêu, cuối cùng, Nadech và Yaya đã về chung nhà, tổ chức 3 hôn lễ đẹp như cổ tích với đám cưới cuối cùng có sự góp mặt của hàng trăm fan đến trực tiếp, chúc phúc. Giờ đây, người hâm mộ và giới truyền thông lại ngóng thiên thần nhỏ của Nadech - Yaya. Chia sẻ tại đám cưới, cả hai tiết lộ toàn bộ sính lễ, tiền mừng cưới được gửi vào một tài khoản tiết kiệm, để dành cho con.