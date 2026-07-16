UPRIZE đưa tính cách thật vào 7 nhân vật viễn tưởng trong MV debut "THĂNG"

HHTO - Tối 16/7, UPRIZE chính thức phát hành MV debut "THĂNG". Dịp này, nhóm tiết lộ 7 nhân vật trong MV được xây dựng từ chính tính cách của từng thành viên. Trước đó, album cùng tên ghi nhận hơn 10.000 bản đặt trước theo thông tin từ đơn vị phát hành.

Tối 16/7, nhóm nhạc UPRIZE chính thức phát hành MV debut THĂNG, hoàn thiện chặng ra mắt của album cùng tên sau khi sản phẩm được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ cuối tháng 6.

Được thực hiện cùng đạo diễn Jason Lê và đội ngũ sáng tạo Antiantiart, THĂNG lấy bối cảnh giả tưởng, nơi 7 thành viên đối đầu với một thế lực công nghệ. Bên cạnh phần hình ảnh, một điểm đáng chú ý của MV là hệ thống nhân vật được xây dựng dựa trên cá tính của từng thành viên.

Chia sẻ về quá trình xây dựng concept, thành viên DYLAN cho biết ý tưởng được phát triển từ lời bài hát trước khi mở rộng thành bảy nhân vật mang những tính cách và năng lực riêng. Theo DYLAN, ê-kíp đã dành nhiều thời gian trao đổi với từng thành viên để lựa chọn nhân vật phù hợp nhất.

"Từ lời bài hát trước đó, UPRIZE truy ra 7 nhân vật với 7 tính cách. Khi tìm hiểu sâu hơn, mỗi nhân vật mang một sức mạnh liên kết trực tiếp đến con người bên trong của từng thành viên. Cả ê-kíp đã ngồi lại trao đổi rất lâu để xem ai hợp với tính cách nào. Khi lên MV, cả nhóm cố gắng thể hiện những gì bên trong giống với mình nhất", DYLAN chia sẻ.

DYLAN chia sẻ về MV THĂNG.

Không chỉ thể hiện trên hình ảnh, các thành viên cũng tham gia vào một số công đoạn sản xuất của album THĂNG gồm 8 ca khúc. Theo thông tin từ đơn vị phát hành, BEX tham gia viết lời và xây dựng các đoạn rap, trong khi PN đảm nhận phần thu âm background vocal cho phần lớn album, đồng thời phối hợp với Giám đốc Sáng tạo Âm nhạc Nguyễn Hải Phong trong quá trình hoàn thiện các bản master.

O.D mang đến một góc nhìn hài hước về MV THĂNG, khiến cả nhóm bật cười.

Theo phía phát hành, trước thời điểm MV ra mắt, phiên bản vật lý của album THĂNG đã ghi nhận hơn 10.000 bản đặt trước sau hai đợt mở bán. Fan meeting đầu tiên của UPRIZE, dự kiến diễn ra ngày 17/7, cũng bán hết vé sau khoảng 20 phút mở cổng. Chia sẻ về kết quả này, LAVM cho biết: "Đây là con số ấn tượng đối với cả nhóm, cho thấy UPRIZE đang đi đúng đường, đang được khán giả công nhận và là động lực rất lớn cho các sản phẩm sau này".

LAMV chia sẻ số lượng bán ra của album THĂNG là sự tự hào đối với một tân binh như UPRIZE.

Hiện album THĂNG dẫn đầu iTunes Vietnam Album Chart, trong khi ca khúc crazy, stupid, love góp mặt trên bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube Việt Nam. Trước đó, UPRIZE cũng xuất hiện trong ấn phẩm châu Á số tháng 6-7/2026 của tạp chí Fortune (Mỹ), trong chuyên đề đề cập đến tiềm năng phát triển của văn hóa đại chúng Việt Nam.