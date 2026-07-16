Xuân Định K.Y nỗ lực tại Tinh Hà "Say Hi" sau lời nhắn từ Quang Hùng MasterD

HHTO - Xuân Định K.Y nỗ lực hết mình tại Tinh Hà "Say Hi", sau thời gian lạc lối trong âm nhạc và nhận được lời gửi gắm tin tưởng từ Quang Hùng MasterD.

Tinh Hà "Say Hi" sở hữu nhiều gương mặt mới bên cạnh dàn "all-star" đến từ các mùa Anh Trai "Say Hi". Trong đó, cái tên Xuân Định K.Y gây chú ý ngay từ thời điểm công bố, nhận về lượt tương tác khủng trên mạng xã hội. Ngoài tài năng, anh chàng còn được biết đến với mối quan hệ đặc biệt cùng nam ca sĩ Quang Hùng MasterD và mang trên mình áp lực nho nhỏ để khẳng định chất riêng và tìm thấy lối đi thành công cho mình.

Xuân Định K.Y gây chú ý khi tham gia Tinh Hà "Say Hi".

Ngay trong vòng Live Stage 1 vừa qua, Xuân Định K.Y đã khiến các đồng đội và khán giả xúc động khi bật khóc ngay khi diễn xong bài hát Cô Đơn Anh Cũng Vui. Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội gồm WEAN, Kim Long và Dillan vì đã giúp anh tìm lại cảm giác được cháy hết mình trên sân khấu. Đặc biệt, khi biết Quang Hùng MasterD đang dõi theo mình từ bên ngoài, giọng ca sinh năm 2000 đã nghẹn ngào nhắn nhủ: "Hôm nay em sẽ làm anh tự hào về em".

Xuân Định K.Y hé lộ thời gian lạc lối trong âm nhạc.

Trước đó, Xuân Định K.Y tiết lộ Quang Hùng MasterD đã gửi lời động viên đến anh khi nghe tin cùng tham gia Tinh Hà Say Hi, chốt hạ với câu "Anh tin vào mi, đừng làm anh buồn". Vì lẽ đó, nam ca sĩ nỗ lực để thoát khỏi sự cô đơn, lạc lối trong âm nhạc suốt những năm qua và dần tìm thấy hướng đi cho mình, bắt đầu với Cô Đơn Anh Cũng Vui. Sau cùng, ca khúc đạt hạng 3 của vòng Live Stage 1.

Xuân Định K.Y chia sẻ lời nhắn nhủ của Quang Hùng MasterD khi anh thi Tinh Hà "Say Hi". Nguồn: Tinh Hà "Say Hi"

Nhìn lại quá khứ, hành trình theo đuổi nghệ thuật của Xuân Định K.Y là câu chuyện dài về nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Sinh năm 2000 tại Thừa Thiên Huế, Phạm Xuân Định bén duyên với sân khấu từ năm 15 tuổi. Ba năm sau, anh một mình vào TP.HCM, theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật để hiện thực hóa ước mơ.

Thế nhưng, khó khăn tài chính đã buộc anh phải dừng học vào năm thứ ba. Để tiếp tục theo đuổi đam mê, nam ca sĩ từng phải làm đủ nghề từ dọn công trình, phục vụ quán ăn đến hát tại các sân khấu nhỏ.

Cột mốc đầu tiên đưa Xuân Định đến với công chúng là cuộc thi Vietnam Idol 2023. Nhờ chất giọng ấm áp mang âm hưởng đất Huế, cùng khả năng viết nhạc nhạy bén, Xuân Định K.Y thẳng tiến vào Top 5 chung cuộc. Sau bệ phóng Vietnam Idol, Xuân Định liên tục phát hành các ca khúc như Vắt Cạn Cơn Đau, Chuyến Tàu Của Thanh Xuân, Cà Phê Đắng Cùng Cuốn Tiểu Thuyết...

Xuân Định K.Y tại Vietnam Idol 2023.

Đáng chú ý, anh là người đứng sau góp phần tạo nên thành công của Tình Đầu Quá Chén và Trói Em Lại tại Anh Trai "Say Hi". Tuy vậy, tên tuổi của Xuân Định K.Y vẫn được đánh giá là mờ nhạt, chưa có ca khúc cá nhân đủ mạnh để bật lên. Chính vì thế, Tinh Hà "Say Hi" chính là sân chơi lớn để Xuân Định K.Y "all in" hết mình, mang đến những tiết mục độc đáo và lan tỏa màu sắc cá nhân đến đông đảo khán giả hơn.