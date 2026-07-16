UPRIZE check-in "trạm tiếp năng lượng", FC Long Hoàng đưa thần tượng "xuất ngoại"

HHTO - Những ngày này, nhân cột mốc ra mắt MV debut "THĂNG" và tổ chức fan meeting FM 127.01MHZ, 7 thành viên nhóm nhạc UPRIZE đã có dịp gặp gỡ, check-in cùng các dự án tiếp sức do RIZER chuẩn bị. Bên cạnh đó, hệ thống màn hình LED, roadshow đã bắt đầu được fan "săn" ở nhiều địa điểm, cùng lan tỏa hình ảnh của thần tượng.

Không khí "ngày hội hoa" dành cho sự kiện ra mắt ca khúc chủ đề cùng tên với album THĂNG của nhóm nhạc UPRIZE diễn ra sôi nổi tại trụ sở YeaH1 (TP.HCM). Theo kế hoạch từ công ty quản lý, trong hai ngày 15 - 16/7, các FC cùng tổ chức các hoạt động tiếp sức, tạo không gian cho RIZER (cộng đồng người hâm mộ của UPRIZE) được dịp giao lưu, check-in cùng nhau.

Đông đảo người hâm mộ check-in tại "vườn hoa xanh". - Ảnh: @_bestforbex_

Sau ngày đầu tiên mọi người được chìm trong không gian đầy hoa xanh, ngày thứ hai bắt đầu bằng khoảnh khắc RIZER "rửa mắt" với màn trình diễn roadshow xe buýt hai tầng. Cụ thể, FC của thành viên DYLAN Duy Lân mang đến thiết kế cool ngầu - một bên là hình ảnh của nam thần tượng, một bên là hình ảnh có sự xuất hiện của 7 thành viên.

Chuyến xe quảng bá hình ảnh dành cho DYLAN được lên lịch "lăn bánh" vào khung giờ 9:00 - 16:00 và 16:30 - 21:00. Bên cạnh đó, FC cũng giới thiệu dự án chạy đèn LED tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM: "Kéo dài 7 ngày với hơn 70 màn LCD ở 3 miền để chào mừng màn ra mắt chính thức của UPRIZE DYLAN".

Hình ảnh nét căng của DYLAN xuất hiện khắp các tuyến đường. Nguồn clip: @laniuoiiiii_3004

Trong vòng 15 giây, những thông tin về nghệ sĩ DYLAN đã được fan nắm rõ. Nguồn clip: @damchimvaomuathu

FC của Cường Bạch BEX cũng gây trầm trồ khi những hình ảnh về chiếc xe buýt 2 tầng đỏ rực chạy trên các tuyến đường tại TP.HCM.

Mascot của "Bẽ Bông" trong trạng thái "hưởng thụ" trên chiếc xe buýt khiến fan thích thú: "Sao con bông nằm 1 đống vậy?!". Nguồn clip: @cuongbachism.bb

Trong khi đó, tại nhà thi đấu Tân Bình, nơi FC của Long Hoàng LEON đặt "trạm tiếp năng lượng", fan bắt gặp hai "đệ guộc" của nam nghệ sĩ - với hai chiếc mascot dễ thương. Vào buổi chiều, RIZER còn được dịp đón Long Hoàng và UPRIZE, có những khoảnh khắc giao lưu, chụp ảnh chung trước thềm ra mắt album và tổ chức fan meeting.

Long Hoàng nhí nhố cùng hai "đệ guộc" tại foodtruck. - Nguồn clip: @fc_longhoang

UPRIZE và RIZER cùng được tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng cho một ngày fan meeting bùng nổ. Nguồn clip: @fc_longhoang

Lâm Anh LAVM phản ứng hài hước khi bị fan "dí": "Tối có check-in LED không?". Nguồn clip: @chuppa.babiejuly78

Chiến dịch quảng bá hình ảnh dành cho Lâm Anh được FC chăm chút kỹ lưỡng, hoành tráng.

Không chỉ tiếp sức về tinh thần, FC của WONBI còn chuẩn bị thực đơn nhiều món dinh dưỡng gửi đến thần tượng và các thành viên UPRIZE vào ngày fan meeting.

Fan bắt gặp Phúc Nguyên﻿ PN ở nhiều nơi.

Đáng chú ý, dự án tiếp sức của FC dành cho Long Hoàng còn vươn tầm quốc tế - mang màn hình LED phủ sóng ở Tokyo, Nhật Bản và Seoul, Hàn Quốc. Một bạn fan ngoại quốc bày tỏ: "Tôi đã xem quảng cáo LED của LEON. Tôi không nghĩ sẽ được xem nó ở Nhật Bản, vì vậy tôi rất vui! Tôi cảm ơn @aegileon.longhoang đã lên kế hoạch! LEON @longhoangofficial Chúc mừng bạn đã ra mắt".

Đáp lại tình cảm của những khán giả quốc tế, đại diện FC đã dành sự trân trọng: "Bạn là một trong những lý do chúng tôi lên kế hoạch cho chiếc LED này ở Tokyo. Rất vui khi thấy người hâm mộ cổ vũ cho LEON ở Nhật Bản và vui cho bạn".

Long Hoàng "xuất ngoại", được fan xa quê và fan ngoại quốc yêu thương.

FC @shinever.forduy của Đức Duy OD cũng gửi đến thần tượng đôi lời nhân cột mốc quan trọng: "Mượn lời bài hát trên để gửi chiếc LED nho nhỏ này đến UPRIZE và O.D, chúc cho UPRIZE sẽ có một debut era thật rực rỡ, gặt hái được nhiều thành công và đạt được những thành tích ấn tượng nhé".

Dự án FC dành cho Đức Duy OD mừng ngày debut.