Tinh Hà Say Hi tập 3: Sân bóng Tinh Hà đầy "kỳ thú", Pháp Kiều đảm nhận đá penalty

HHTO - Tối 15/7, Tinh Hà “Say Hi” lên sóng highlight tập 3, hé lộ trận bóng đá đầy "kỳ thú" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Qua đoạn video, 24 Anh Trai chia thành 4 đội, thi đấu với nhau. Đặc biệt, các cầu thủ phải "cosplay" trong những trang phục oái oăm khiến độ khó của thử thách nhân lên gấp bội.

Đoạn highlight tập 3 hé lộ sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm trong vai trò bình luận viên. Với lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước, nam nghệ sĩ góp phần khuấy động bầu không khí sôi động của Ngày hội Thể thao dành cho 24 Anh Trai.

Trong thử thách lần này, 24 Anh Trai được chia thành 4 đội với 2 lượt thi đấu. Tranh tài trên sân bóng, các nghệ sĩ còn phải đối mặt với một trở ngại đặc biệt khi thi đấu trong những bộ trang phục cồng kềnh, khiến việc di chuyển và xử lý tình huống trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Bước vào trận bóng, dàn nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ được một phen cười ra nước mắt, khi đồng loạt xuất hiện trong những bộ trang phục, mascot độc lạ. Sân bóng bỗng chốc biến thành sàn diễn với đủ thể loại phụ kiện, từ hóa thân thành người gánh hàng rong, ông bố bế em bé, cá mập con, cho đến trang phục đi lặn với kính bơi và chân vịt.

Tạo hình độc lạ của các Anh Trai trong trận đấu.

Xuyên suốt trận đấu, khán giả liên tục được chứng kiến nhiều tình huống đáng chú ý với những pha phối hợp, tranh chấp và dứt điểm đến từ các Anh Trai. Dù gặp bất tiện từ trang phục, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời và nỗ lực cống hiến hết mình. Điểm nhấn của trận đấu chính là khoảnh khắc Pháp Kiều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầy tiếc nuối, khiến khán giả và các Anh Trai vỡ oà. Tuy nhiên, ngay sau đó Pháp Kiều đã có cơ hội thực hiện một quả đá phạt đền (penalty) khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Những tập chơi game của vũ trụ Say Hi luôn được khán giả chờ đợi khi mang đến góc nhìn gần gũi và đời thường về các nghệ sĩ bên ngoài sân khấu biểu diễn. Đây cũng là dịp để các Anh Trai thoải mái bộc lộ khả năng thể chất, cá tính và tương tác gần gũi hơn. Với hàng loạt tình huống bất ngờ, hài hước xen lẫn những khoảnh khắc kịch tính, tập 3 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười và những màn tương tác thú vị, giúp người xem khó có thể rời mắt trong suốt thời lượng chương trình.