"Đàn em anh Xái" ấp ủ cuộc hẹn tại khách sạn 5 sao sẽ khiến ISAAC phải "wow"

HHT - Vào đúng dịp sinh nhật ISAAC năm nay (13/6), FC của anh - Lion Kingdom đã “khui” một "sít-rịt" cực to: Đó là buổi Meet & Greet mang tên ISAAC’S DAY nằm trong chuỗi Project 1306. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM, với quy mô 400 khách mời.

Cùng đồng hành từ những ngày đầu khi "anh Xái" còn là thành viên 365daband cho tới nay, FC Lion Kingdom luôn là điểm tựa vững vàng cho ISAAC. Bước chuyển quan trọng nhất với FC phải kể tới cột mốc 13/8/2018 khi group LION KINGDOM (ISAAC’S FAMILY) ra đời, đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi và đầy tích cực. Kể từ đó, ngày 13/8 còn được chọn là sinh nhật của nhà Lion Kingdom.

Khác với nhiều FC có team vận hành cố định, FC Lion Kingdom duy trì cơ chế tuyển dụng và luân chuyển nhân sự linh hoạt theo từng project. Mô hình này mở ra cơ hội công bằng để FC liên tục chào đón các nhân tố mới năng nổ, mang tới các ý tưởng và góc nhìn mới mẻ cho fandom.

"Đàn em anh Xái" là cách gọi thân thương của các fan yêu mến ISAAC.

Vào đúng dịp sinh nhật ISAAC năm nay (13/6), Lion Kingdom đã “khui” một sít-rịt cực to: Đó là buổi Meet & Greet mang tên ISAAC’S DAY nằm trong chuỗi Project 1306. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tại một khách sạn 5 sao tại TP.HCM, với quy mô dành cho 400 khách mời.

ISAAC'S DAY là cuộc hẹn đáng mong chờ với các bạn Lions.

Bật mí với Hoa Học Trò Online, FC cho biết BTC đang dồn 200% tâm huyết cho sự kiện này. Bên cạnh màn giao lưu độc quyền, chơi mini game ở khoảnh cách cực gần với idol, các “đàn em anh Xái” đang ấp ủ chuẩn bị quà tặng thật “xịn” và mời tới những vị khách khiến anh ISAAC phải “wow”.

Cũng trong dịp sinh nhật vừa qua, FC còn “bế” anh ISAAC lên màn LED sáng bừng một góc phố tại Quảng trường Thời Đại (Mỹ). Hiện FC cũng đang cân nhắc về một sự kiện “encore” dành cho các Lions miền Bắc để fan ở cả hai miền đều có cơ hội chúc mừng sinh nhật anh “Ai Dắt”.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Hình ảnh ISAAC trên màn LED tại Quảng trường Thời Đại vào đúng dịp sinh nhật năm nay.

Mùa Hè này, ISAAC phủ sóng liên tục trên các chương trình thực tế. Bên cạnh tự hào, team quản trị của FC cũng bận rộn hơn khi vận hành song song nhiều chiến dịch, vừa chạy số liệu trên đa nền tảng, vừa chuẩn bị cho buổi Meet & Greet sắp diễn ra.

Sự nhiệt tình "góp vốn" của các bạn Lions đã tạo điểm tựa để FC "lăn xả" thực hiện buổi họp mặt giữa các fan và anh ISAAC.

Nói về thách thức lớn nhất trong project lần này, đại diện FC Lion Kingdom cho biết đó chính là bài toán chạy đua với thời gian để cân bằng giữa khối lượng công việc khổng lồ và quỹ thời gian cá nhân của các thành viên.

“Khi tự tay đứng ra tổ chức ISAAC'S DAY, FC không tránh khỏi áp lực tâm lý trước những sự so sánh từ các bạn tham gia, bởi một đội ngũ không chuyên từ FC rất khó đáp ứng các phúc lợi chuyên nghiệp được như công ty tổ chức.

Anh ISAAC còn nổi tiếng là làm fan meeting vì đam mê, chiều fan là chính, nên vô tình cũng khiến tụi mình lo lắng, áp lực. Hơn nữa, phần lớn thành viên chủ chốt đều đã đi làm. Tụi mình phải tận dụng từng phút nghỉ trưa, thức khuya để chốt file thiết kế, rà soát danh sách và duyệt vé cuốn chiếu”, team chia sẻ.

Nhưng chính sự nhiệt tình tham gia “góp vốn” của các bạn Lion ngay từ khi project còn chưa bật mí bất kì thông tin nào đã trở thành điểm tựa vững chắc để dàn admin quyết tâm mang đến một buổi họp mặt trọn vẹn nhất.

BTC Lion Kingdom cho biết đang dồn 200% tâm huyết cho sự kiện Meet&Greet gặp gỡ ISAAC vào ngày 26/7.

