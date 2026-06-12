Vì sao nhiều thí sinh thấy 50 phút là không đủ cho đề Tiếng Anh THPT 2026?

HHTO - Nhiều thí sinh nhận xét đề Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 khó và đặc biệt là có thể gây áp lực về thời gian. Điều gì khiến không ít thí sinh cảm thấy 50 phút là chưa đủ?

Tóm tắt nhanh: · Nhiều thí sinh nhận xét bị áp lực về thời gian khi làm bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. · Đề thi có nhiều câu hỏi yêu cầu đọc hiểu, suy luận và xử lý thông tin. · Với 40 câu trong 50 phút, thí sinh trung bình có khoảng 1 phút 15 giây cho mỗi câu hỏi.

Nhiều thí sinh chung cảm giác “không đủ thời gian”

Sau buổi thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 12/6, một trong những nhận xét xuất hiện khá nhiều trên các mạng xã hội là “không thể làm xong trong 50 phút”.

Cũng có những ý kiến cho rằng đề Tiếng Anh khó hơn dự đoán, nhưng phần nhiều thí sinh viết rằng 50 phút là hơi ít để đọc mấy bài đọc liền, rồi phân tích và lựa chọn đáp án.

Bài thi Tiếng Anh không chỉ kiểm tra ngữ pháp và từ vựng

Trong đề thi Tiếng Anh, nhiều câu hỏi liên quan đến công nghệ, môi trường, hành vi con người…

Đây đều là những chủ đề khá quen thuộc trong đời sống xã hội hiện nay, nhưng thí sinh cần đọc hiểu và xử lý thông tin trong ngữ cảnh cụ thể chứ chỉ nắm từ vựng và ngữ pháp thôi cũng chưa hẳn là làm nhanh được.



:Ảnh: TPO.

Vì sao nhiều thí sinh cảm thấy thiếu thời gian làm bài?

Nếu chia đều, thí sinh chỉ có khoảng 1 phút 15 giây để trả lời mỗi câu hỏi. Tất nhiên có những câu thì thí sinh có thể hoàn thành khá nhanh. Nhưng với các bài đọc hiểu, thí sinh lại cần hiểu nội dung, xác định ý chính, suy luận và đối chiếu thông tin giữa các phương án, nên cần nhiều thời gian hơn.

Vì vậy, nhiều thí sinh thi Tiếng Anh cảm thấy thực sự phải “chạy đua với thời gian”.

Ảnh: TPO.

Việc đánh giá độ khó của một bài thi có thể rất khác nhau giữa các thí sinh, nhưng dựa trên đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 và nhận xét phổ biến của các thí sinh trên mạng xã hội, thì có thể thấy kỹ năng đọc hiểu nhanh, xử lý thông tin và quản lý thời gian là rất cần thiết khi thi Tiếng Anh.



Nên với các bạn sẽ dự thi trong năm tới, đây cũng có thể là một gợi ý rằng việc đọc đa dạng và thường xuyên, làm quen với áp lực thời gian thực tế cũng quan trọng không kém việc học từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp.

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