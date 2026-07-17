Dream To You dễ đoán và rung động, Hwang In Yeop "lốp thành love" tình tứ tuyệt đối

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Dream To You (Giấc Mơ Trao Em) đề cập câu chuyện muôn thuở về "tình đầu khó thành". Phim khởi động với nhiều tình không thể quen hơn của thể loại thanh xuân, học đường như: Cùng bị phạt khi đi học, nam chính lần đầu "phá lệ" vì nữ chính, chạy trốn khi gặp bảo vệ, chơi đùa bên bờ biển, chia tay dưới mưa...

Nam chính chuyển trường đã chạm mắt nữ chính ngay ngày đầu tiên. Anh có gia thế tốt, học giỏi nhưng không được phép quyết định đời mình. Cô hoạt bát, tinh nghịch, nền tảng gia đình khó khăn nhưng ý chí tự do và có ước mơ cháy bỏng. Cả hai nhìn thấy điểm bản thân còn thiếu ở đối phương, rung động và cùng ước hẹn hoàn thành mục tiêu chung.

Những điều quen thuộc này có khiến Dream To You buồn ngủ, nhàm chán? Không hẳn. Khán giả có thể thấy cốt truyện khá nhạt. Tuy nhiên "old but gold", những tình tiết kiểu cũ được "xào lại" vẫn hiệu quả trong việc gây rung rinh. Cảm giác ngọt ngào "tim bay" được bổ trợ bởi góc quay, bối cảnh mộc mạc, mơ mộng và "phản ứng hóa học" của Hwang In Yeop - Hyeri. Trên mạng xã hội và các trang thu thập đánh giá, khán giả Hàn và quốc tế dành lời khen cho cảm giác dễ chịu, tươi mát như giấc mộng đẹp mà Dream To You đem lại.

Sau một lần lột xác làm "chị đại" Jae Yi trong Friendly Rivalry, Hyeri trở lại với Joo Yi Jae của Dream To You có nhiều nét tương đồng với tính cách ngoài đời của cô và các nhân vật trước - đó là vẻ năng động, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Những biến cố quá lớn ập đến khiến Yi Jae mất đi bản ngã tươi sáng và nhiệt huyết từng có; nét hoạt bát, tích cực chỉ là diễn xuất khi "on cam". Sự chuyển biến trạng thái này được Hyeri làm ổn.

Hwang In Yeop thoát khỏi "lời nguyền làm lốp" để thành "love". Không chỉ được đáp lại tình yêu mà anh còn là người "phũ" trong cuộc tình này thay vì "bị đá" như những vai trước. Hwang In Yeop cho khán giả thấy một nét "mềm xèo" qua Woo Soo Bin.

Điểm thú vị đến từ sự khác biệt giữa 2 giai đoạn của nhân vật. Nếu thời trung học, Soo Bin hiền lành, hơi "ngơ ngơ" và luôn cười xinh chiều theo mọi sự "nổi loạn" của Hyeri, thì khi trưởng thành, anh "mặt dày" và "lắm mồm" theo đuổi lại tình đầu. Ánh mắt "tình bể bình" mỗi khi nhìn cô rồi buồn bã khi bị cô đẩy ra xa "gây lụy".

Ngoài sự hòa hợp của Hwang In Yeop - Hyeri là điểm sáng nhất, những cảnh quá khứ được bỏ nhỏ trong 2 tập đầu Dream To You cũng đáng "thưởng điểm". Các phân cảnh này giúp khán giả nhận ra vì sao Soo Bin buộc phải thất hứa với Yi Jae và cũng thông cảm cho việc cô không thể chấp nhận cách anh coi như chẳng có chuyện gì mà quay lại hàn gắn với mình. Nhờ vậy, người xem không bị khó chịu khi đôi chính "vùng vằng" sau nhiều năm tái hợp.

Tình tiết quá khứ cũng gợi ra nội dung kế tiếp của phim. Woo Soo Bin bị bố bạo hành, bị ép du học để trở thành bác sĩ. Anh đã đánh đổi những gì khi phản kháng và theo đuổi lại đam mê đạo diễn, quay về gặp Yi Jae? Dream To You có thể sẽ quay ngược thời gian để chiếu kỹ hơn giai đoạn khủng hoảng của Yi Jae khi trải qua nỗi đau mất bố và phục hồi hậu tai nạn giao thông.

Yi Jae ghét mưa nhưng chờ cả tuần ngoài cửa để gặp Soo Bin, cố thuyết phục anh tiếp tục ước mơ của hai người. Mặc anh phũ phàng, cô bỏ thi năng khiếu để đi tìm anh, gặp tai nạn rồi hôn mê nhiều tháng. Yi Jae tỉnh lại thì nhận tin bố mất.

Những phân cảnh trên hẳn sẽ buồn nhưng có sức nặng để tạo điểm nhấn cho diễn xuất của Hwang In Yeop và Hyeri. Dream To You thuộc thể loại rom-com, nên dù có đoạn buồn, khán giả có thể an tâm phim sẽ giữ dìu dịu, hài hước. Theo nhá hàng tập 3, Yi Jae buộc phải đến tìm Soo Bin để thuyết phục anh nhận lời quay chương trình.

Chàng đạo diễn có thể nhân cơ hội này để có cớ buộc cô chiều theo mình, thuyết phục cô cùng thực hiện bộ phim dở dang của hai người. Một lần nữa đồng hành giúp cả hai có thời gian thấu hiểu tổn thương đối phương cố giấu, chữa lành và trở về bên nhau.

Dream To You gồm 12 tập, lên sóng vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên VieON, FPT Play, TV360, Viu.