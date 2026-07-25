Grammys 2027: Những "con tướng" mạnh nhất hạng mục Album của năm đang lộ diện

HHTO - Theo quy định của Viện Hàn lâm Ghi âm Hoa Kỳ, các album đủ điều kiện tranh giải Album của năm tại Grammys 2027 phải được phát hành chính thức trong khoảng thời gian từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026, đồng nghĩa với việc danh sách ứng viên năm nay quy tụ gần như toàn bộ những dự án âm nhạc đáng chú ý nhất trong hơn một năm qua.

Taylor Swift được xem là một trong những ứng cử viên đáng chú ý với album The Life of a Showgirl. Lấy cảm hứng từ hình tượng người vũ công, album khắc họa cả sự hào nhoáng lẫn những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời mở rộng góc nhìn về tình yêu và sự trưởng thành. Với cấu trúc kể chuyện xuyên suốt cùng lối viết giàu hình ảnh The Life of a Showgirl được nhiều chuyên gia nhận định là có những yếu tố vô cùng sát sao với tiêu chí đánh giá của Grammys.

Olivia Rodrigo cũng là một trong những gương mặt đáng chú ý với album mới nhất You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Album tiếp tục khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu nhưng từ góc nhìn trưởng thành hơn, xoay quanh sự khao khát, bất an và những mâu thuẫn nội tâm của người trẻ.

Sự đan xen giữa các bản pop-rock giàu năng lượng và những ca khúc ballad cảm xúc tạo nên một tổng thể album bắt tai và sáng tạo. Sau thành công của SOUR và GUTS, đây được xem là thời điểm chín muồi để Viện Hàn lâm ghi nhận bước trưởng thành vượt bậc của Olivia Rodrigo cả về tư duy âm nhạc lẫn khả năng tự sáng tác.

Rosalía cũng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn với LUX. Album được giới phê bình đánh giá cao nhờ cách kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, pop và flamenco (âm nhạc truyền thống của Tây Ban Nha). Việc dung hòa các yếu tố truyền thống với âm nhạc đương đại giúp album tạo nên bản sắc riêng, đồng thời phản ánh định hướng sáng tạo mà Grammys nhiều lần ghi nhận ở các sản phẩm mang tính thử nghiệm và giàu giá trị văn hóa.

Trong khi đó, Olivia Dean được kỳ vọng sẽ góp mặt trong dàn đề cử với The Art of Loving, một album mang màu sắc neo-soul, pop và R&B hiện đại. Chất giọng giàu cảm xúc cùng phần phối khí thiên về nhạc cụ mộc góp phần tạo nên không gian âm nhạc gần gũi, tập trung vào những trải nghiệm về tình yêu, sự trưởng thành và hành trình thấu hiểu bản thân. Album được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những sản phẩm nổi bật của năm ở dòng nhạc soul-pop.

Một cái tên khác nhận được nhiều sự quan tâm là Ariana Grande với album petal, dự án âm nhạc dự kiến phát hành vào ngày 31/7 tới. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, album sẽ mang màu sắc gai góc và táo bạo hơn các dự án trước, phản ánh những thay đổi trong cuộc sống và hành trình trưởng thành của cô. Bên cạnh việc tiếp tục khai thác thế mạnh về giọng hát, petal được kỳ vọng sẽ mở rộng màu sắc âm nhạc của Ariana Grande với nhiều ảnh hưởng từ synth-pop, qua đó trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý của mùa giải Grammys sắp tới.