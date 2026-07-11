IU và Lee Jong Suk chia tay sau 4 năm hẹn hò, netizen Hàn Quốc bình luận gì?

HHTO - Sau 4 năm hẹn hò, IU và Lee Jong Suk - một cặp đôi vàng của showbiz Hàn Quốc - đã chia tay. Tin tức này nhận được nhiều phản ứng vui buồn lẫn lộn của netizen xứ Kim chi trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Vào ngày 10/7, thông tin IU và Lee Jong Suk chia tay không chỉ gây ra “rung chấn” ở Hàn Quốc mà còn khiến cả châu Á xôn xao. Công ty quản lý của cả hai đều đã xác nhận thông tin này: “Đúng là họ đã chia tay”. Đồng thời, công ty quản lý cũng cho biết thêm rằng IU và Lee Jong Suk vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.

Trên diễn đàn Pann, một bài viết thu hút sự quan tâm và bàn luận của netizen Hàn Quốc khi viết về mối tình vừa tan vỡ này. Bài viết bày tỏ nỗi buồn, sự tiếc nuối khi IU và Lee Jong Suk chia tay nhau. Bài viết gọi IU và Lee Jong Suk là “cặp đôi thế kỷ”, nói rằng không ngờ cả hai sẽ chia tay bởi thực sự nghĩ rằng cặp đôi này sẽ bên nhau lâu dài.

Bên dưới bài viết, các bình luận nổi bật bày tỏ ý kiến trái ngược. Các bình luận này cho rằng IU và Lee Jong Suk không phải là “cặp đôi thế kỷ”. Các bình luận này viết: “‘Cặp đôi thế kỷ’ gì chứ hahaha. Họ hẹn hò vì thích nhau rồi chia tay. Thế thôi”, “Họ không phải là ‘cặp đôi thế kỷ’ đâu, Won Bin và Lee Na Young, hay Son Ye Jin và Hyun Bin mới xứng đáng được coi là ‘cặp đôi thế kỷ’”…

Một số bình luận lại “quan tâm” đến tuổi của IU: “Hình như cổ bị đá trước khi bước sang tuổi 35”, “IU giờ đã 34 tuổi rồi đó, ôi”… Ngoài ra, cũng có bình luận tò mò về danh tính “bạn trai tương lai” của IU: “EunHyuk, Jang Kiha, Lee Jong Suk. Tiếp theo là ai đây?”

Trên thequoo, netizen Hàn cũng sôi nổi không kém. Trái ngược với những bình luận “kém thân thiện” trên Pann, netizen hoạt động trên thequoo bày tỏ sự tiếc nuối khi IU và Lee Jong Suk chia tay. Những bình luận này viết: “Họ rất hợp nhau, thật đáng tiếc… Chúc cả hai đều thành công”, “Họ đẹp đôi quá. Tiếc thật, hy vọng cả hai hạnh phúc”, “Hãy hạnh phúc nhé. Hẹn hò và chia tay là chuyện bình thường mà”…

Ngoài ra, cũng có những bình luận viết rằng theo họ, chuyện chia tay này có thể được nhìn thấy trước. Các bình luận này viết: “Tôi biết là họ sẽ không bên nhau lâu. Tính cách của họ không hợp nhau”, “Tôi cảm thấy cả hai đều bận rộn và không muốn ở bên nhau nên cũng không thể làm gì khác được”, “Tôi chưa từng thấy họ đi cùng nhau ở bất kỳ sự kiện nào nên tôi chưa bao giờ nghĩ họ là một cặp đôi thực sự”, “Gần đây Lee Jong Suk thể hiện rõ rằng anh ấy đang độc thân”…

Chính thức xác nhận hẹn hò từ năm 2022, nhưng IU và Lee Jong Suk trước đó đã có tình bạn kéo dài khoảng 10 năm. Cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2012, khi cùng làm MC cho chương trình Inkigayo. Ban đầu, cả hai không có thiện cảm với nhau vì tính cách khác biệt, nhưng qua nhiều năm lại trở thành bạn thân, rồi chuyển thành tình yêu. Được biết, lý do chia tay là vì cả hai đều có lịch trình quá bận rộn.

IU trong Perfect Crown.

Tạo hình của Lee Jong Suk trong The Remarried Empress.

Hiện tại, IU đang chuẩn bị cho album và concert mới. Trong khi đó, Lee Jong Suk đang chuẩn bị cho sự ra mắt của bộ phim truyền hình được ví von là “Bridgerton Hàn Quốc” - The Remarried Empress. Trên thequoo, có bình luận để ý đến điều này: “Vậy là họ tiết lộ tin tức này ngay trước khi phim của Lee Jong Suk ra mắt”.