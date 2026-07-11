Cảnh phim Chó Hoang Và Xương khiến khán giả gọi tên Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

HHTO - Đã 4 năm rồi, "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" vẫn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, hơi chút là được khán giả triệu hồi để so sánh với các phim mới ra mắt.

Chó Hoang Và Xương đang là phim Hoa ngữ được chú ý nhất hiện nay. Một trong những lý do khiến khán giả “quắn quéo” với phim là phản ứng hóa học cực ngọt của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi. Dù bối cảnh xung quanh có nghèo khó, nhân vật phải đối mặt với nhiều lo lắng mệt mỏi thì những hành động dịu dàng mà Trần Dị và Miêu Tĩnh dành cho nhau vẫn khiến khán giả tan chảy.

Trong phim có cảnh Trần Dị quay sang nhìn Miêu Tĩnh đầy ấm áp, cưng chiều được cư dân mạng chia sẻ cực nhiều. Với người khác, Trần Dị có thể xù xì gai góc như “chó hoang” nhưng hễ ở bên Miêu Tĩnh, anh lại dành những gì tốt đẹp yêu thương nhất cho cô. Chỉ cần ánh mắt này thôi cũng đủ thấy Trần Dị xem Miêu Tĩnh như người quý giá nhất của mình.

Chi tiết này đã khiến người xem liên tưởng đến phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa từng gây đình đám 4 năm trước. Phân cảnh nam chính Lý Tuân quay sang nhìn nữ chính Chu Vận siêu ngọt ngào đã từng gây bão mạng xã hội, khiến bao cô gái ao ước cũng được đắm chìm trong ánh mắt ấy. Lý Tuân bình thường ngang ngược, cao ngạo bao nhiêu thì ở bên Chu Vận lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Chưa kể cả hai phim đều do Trương Tịnh Nghi đóng vai chính, càng khiến khán giả thấy Chó Hoang Và Xương có nhiều điểm tương đồng với Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Đã 4 năm qua, bao nhiêu phim ngôn tình mới xuất hiện nhưng khán giả vẫn luôn nhắc đến Lý Tuân “lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với một mình em” cùng Chu Vận mạnh mẽ khí chất. Còn Chó Hoang Và Xương cũng có nam chính bất cần với tất cả, chỉ một lòng một dạ hướng về nữ chính mà thôi.