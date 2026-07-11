Bách Hoa Sát: Mạnh Tử Nghĩa có đáng bị chỉ trích vì tạo hình 10 phim như một?

HHTO - Quả thực Mạnh Tử Nghĩa nhìn phim nào cũng giống nhau, nhất là lớp trang điểm. Nhưng có phải đây là chủ ý của nữ chính phim "Bách Hoa Sát" hay còn có nguyên nhân nào khác?

Mạnh Tử Nghĩa đang là một trong những sao nữ bận rộn nhất showbiz Hoa ngữ lúc này. Phim cũ còn chưa chiếu thì đã có thêm nhiều phim xếp hàng chờ lên sóng. Như hiện giờ Bách Hoa Sát vừa ra mắt khán giả thì cô còn Thượng Công Chúa, Tam Tuyến Mê Hồi chờ lên lịch. Chưa kể Mạnh Tử Nghĩa đang bận rộn trên phim trường Tướng Môn Độc Hậu.

Mạnh Tử Nghĩa trong phim đang quay Tướng Môn Độc Hậu.

Tuy đang là cái tên hút khách nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại gây tranh cãi vì tạo hình "10 phim như một", đặc biệt là phong cách trang điểm. Khi đặt hình ảnh Mạnh Tử Nghĩa trong Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa, Cửu Trọng Tử, Đào Hoa Ánh Giang Sơn ở cạnh nhau thì ở phim nào nữ diễn viên cũng mặc trang phục màu pastel như hồng nhạt, xanh nhạt, trắng, tóc chải bồng ra phía sau để lộ toàn bộ vầng trán, dùng trâm cài loại nhỏ.

Cô bị chê tạo hình giống nhau giữa các phim. Ảnh: Hoa ảnh lâu

Chưa kể Mạnh Tử Nghĩa luôn trang điểm kiểu Douyin với bọng mắt hiện rõ, lông mày lá liễu, da trắng mịn và môi màu đỏ cam. Nếu không có chú thích, thật khó để phân biệt các phim mà cô đóng. Thậm chí, netizen còn soi ra việc Mạnh Tử Nghĩa luôn dùng miếng độn vai, càng khiến các nhân vật như đúc cùng một khuôn. Từ đó mà nhiều cư dân mạng phàn nàn Mạnh Tử Nghĩa quá chú trọng đến ngoại hình, luôn yêu cầu tạo hình xinh đẹp nhất, bất chấp việc giống nhau từ phim này qua phim khác.

Mạnh Tử Nghĩa chung cách trang điểm từ phim ra đời thực.

Nhưng nhận định này có thể chưa chính xác. Bởi mỗi bộ phim đều có đội ngũ phụ trách tạo hình, chọn trang phục cũng như lối trang điểm chứ diễn viên không có quyền quyết định. Nhiều phim có chung một nhóm stylist, hoặc các stylist đều học hỏi lẫn nhau, cũng khiến diễn viên không có sự khác biệt.