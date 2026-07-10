Bách Hoa Sát: Mạnh Tử Nghĩa có giữ chuỗi thành công với kiểu vai quen thuộc?

HHTO - Mạnh Tử Nghĩa thường chọn dạng vai thiếu nữ yếu đuối bên ngoài, mạnh mẽ bên trong và với "Bách Hoa Sát", liệu cô có tiếp tục thành công như các phim trước đây?

Mạnh Tử Nghĩa sở hữu vẻ ngoài mỏng manh nhu mì nhưng ánh mắt lại cương nghị, vì thế cô thường chọn kiểu vai “ngoài nhu trong cương”, nhìn thì tưởng là yếu đuối nhưng tính cách lại mạnh mẽ, khôn khéo. Từ Cửu Trùng Tử đến Đào Hoa Ánh Giang Sơn, cô ghi điểm với các nhân vật chấp nhận che giấu sự thông minh, mưu lược vào trong để âm thầm tự lên kế hoạch cứu lấy cuộc đời mình.

Mạnh Tử Nghĩa trong Cửu Trùng Tử, Đào Hoa Ánh Giang Sơn.

Sang Bách Hoa Sát, nhân vật quận chúa Thẩm Tịch Hòa của Mạnh Tử Nghĩa cũng có tính cách tương tự. Là cao thủ điều chế hương liệu sống ở miền bắc xa xôi, nhưng Tịch Hòa phải vào vai tiểu thư ngây thơ, về kinh thành để thực hiện hôn sự mà gia đình sắp xếp. Người cô kết hôn là đông cung thái tử Tiêu Hoa Ung, từ nhỏ đã bị hạ độc nên lúc nào cũng ốm yếu.

Phim Bách Hoa Sát của cô chuẩn bị lên sóng.

Nhưng thực ra Hoa Ung chỉ giả mắc bệnh nặng để kẻ thù lơ đễnh, kỳ thực thái tử đang âm thầm gây dựng quân lính, lên kế hoạch điều tra kẻ đã hãm hại mình. Từ khi Thẩm Tịch Hòa cùng Tiêu Hoa Ung nên duyên, hai người ngày càng thấu hiểu tâm ý đối phương, quyết tâm cùng nhau trừ gian diệt bạo mang lại bình yên cho dân chúng.

Nữ diễn viên rất hợp với kiểu vai ngoài yếu đuối trong mạnh mẽ.

Thời gian gần đây, khán giả rất chuộng kiểu vai phụ nữ kiên cường, gặp khó khăn biến cố cũng không khóc lóc than thở, không chờ người khác giúp đỡ mà tự mình đứng lên giành lại mọi thứ. Những cô gái đủ bản lĩnh để đối đầu với kẻ thù nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để ẩn mình chờ đến thời điểm thích hợp, không hồ đồ hấp tấp luôn khiến người xem thích thú. Vì thế, nhiều cư dân mạng tin rằng Mạnh Tử Nghĩa sẽ tiếp tục thành công với Bách Hoa Sát. Nhất là khi cô được khen là diễn cùng một kiểu vai nhưng vẫn biết cách tạo điểm khác biệt cho nhân vật.