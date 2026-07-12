Justin Bieber, BTS, Madonna và Shakira biểu diễn ở trận Chung kết World Cup 2026

HHTO - FIFA công bố dàn sao "siêu khủng" cho "halftime show" (biểu diễn trong thời gian nghỉ giữa hiệp) đầu tiên trong lịch sử Chung kết World Cup tại sân vận động MetLife với Justin Bieber, BTS, Shakira và Madonna.

FIFA chính thức công bố đầy đủ đội hình nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show) tại trận Chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7 trên sân vận động MetLife (New York). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, trận Chung kết có một chương trình biểu diễn giữa giờ theo mô hình quen thuộc của Super Bowl.

Theo thông báo từ FIFA và tổ chức Global Citizen, Justin Bieber là nghệ sĩ mới nhất được xác nhận tham gia, hoàn thiện đội hình biểu diễn chính bên cạnh Madonna, Shakira và BTS. Chương trình do nam nghệ sĩ Chris Martin - thủ lĩnh nhóm nhạc Coldplay - đảm nhiệm vai trò giám tuyển nghệ thuật.

Justin Bieber là nghệ sĩ mới nhất được xác nhận tham gia biểu diễn.

Sự kiện quy tụ nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ Pop, Latinh đến K-Pop và Afrobeats. Ngoài bốn nghệ sĩ chính, Burna Boy cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ người Nigeria hiện nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn hợp tác với Shakira trong ca khúc Dai Dai.

Burna Boy nhận được nhiều chú ý với ca khúc 'Dai Dai' kết hợp cùng Shakira.

Bên cạnh các tiết mục của dàn nghệ sĩ đình đám, nhạc trưởng Gustavo Dudamel sẽ chỉ huy dàn nhạc New York Philharmonic biểu diễn cùng dàn hợp xướng thiếu nhi PS22. Coldplay được cho là sẽ góp mặt trong một phần của chương trình, cùng với sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc đến từ thương hiệu Sesame Street và The Muppets.

Không chỉ mang tính giải trí, halftime show của World Cup 2026 còn hướng đến mục tiêu gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Toàn cầu của FIFA và Global Citizen (FIFA Global Citizen Education Fund). Chiến dịch đặt mục tiêu huy động 100 triệu đô la (khoảng 2.600 tỷ đồng) nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.

Mục tiêu buổi diễn nhằm gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Toàn cầu của FIFA và Global Citizen.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, cho biết chương trình được kỳ vọng sẽ để lại giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu bóng đá.

"Khi nói đến những gì thế giới đang cần, không có gì quan trọng hơn giáo dục. Khi thế giới cùng hướng về trận Chung kết World Cup, chương trình này sẽ tôn vinh bóng đá, âm nhạc và những giá trị chung của chúng ta, đồng thời tạo nên một di sản vượt ra ngoài tiếng còi mãn cuộc."

Chương trình được kỳ vọng sẽ để lại giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu bóng đá.

Justin Bieber cũng bày tỏ niềm vinh dự khi góp mặt trong sự kiện: "Tôi rất biết ơn khi được tham gia halftime show, và càng ý nghĩa hơn khi biết chương trình sẽ góp phần giúp nhiều trẻ em trên thế giới có cơ hội tiếp cận giáo dục. World Cup là một trong số ít sự kiện có khả năng kết nối mọi người ở quy mô toàn cầu."

Việc World Cup lần đầu tổ chức halftime show cho thấy FIFA đang mở rộng cách tiếp cận giải đấu theo hướng kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và các hoạt động cộng đồng.