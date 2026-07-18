Netflix làm phim hoạt hình kể mới về Lọ Lem nhưng netizen không thích điều này

HHTO - Dự án phim hoạt hình mới của Netflix về câu chuyện của nàng Lọ Lem, với “Harry Potter” Daniel Radcliffe lồng tiếng cho vai Hoàng tử Charming, không nhận được sự ủng hộ của đông đảo netizen.

Câu chuyện về nàng Lọ Lem đã không còn xa lạ gì với đông đảo khán giả. Sắp tới đây, Netflix sẽ trình làng một phim hoạt hình mới với cốt truyện sáng tạo từ Cinderella, nhưng sẽ có những đổi mới riêng, tên là Steps.

Được biết, Steps vẫn sẽ có những chi tiết kinh điển vốn đã được khán giả thuộc nằm lòng về chuyện nàng Lọ Lem, như vũ hội hoàng gia, chiếc giày thủy tinh, thời khắc nửa đêm báo hiệu phép màu kết thúc… Tuy nhiên, lần này, Steps khai thác một góc nhìn mới về những người chị kế vốn được biết là độc ác của Cinderella, nhưng thực chất lại tốt bụng và bị hiểu lầm.

Cụ thể hơn, cốt truyện của Steps kể rằng Lilith và Margot là hai người chị kế của Cinderella. Mệt mỏi vì sống dưới cái bóng của Lọ Lem, Lilith đã đánh cắp cây đũa thần của Bà Tiên đỡ đầu, cùng với Margot chiếm đoạt vũ hội hoàng gia. Điều này đã khiến vương quốc rơi vào sự cai trị độc đoán của Priscilla - một kẻ mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn nào để kiểm soát mọi người xung quanh. Giờ đây, Lilith phải hợp tác với Cinderella để chiến đấu với những con quỷ, chạy trốn khỏi những tên tay sai độc ác và thoát khỏi Rừng Gào Thét.

Mục tiêu của Steps là phá vỡ khuôn mẫu truyện cổ tích bằng cách tạo ra những nhân vật đa chiều và xứng đáng có một kết thúc có hậu. Theo nhà sáng tạo của Steps, phim kể câu chuyện về hai chị em trông thì rất khác nhau, một người hoàn toàn phù hợp với vương quốc cổ tích còn một người thì không, nhưng sau đó họ lại nhận ra rằng họ giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Steps là một hành trình sử thi để hai chị em cứu vương quốc, nhưng quan trọng hơn cả là họ phải cứu vãn mối quan hệ của mình.

Một trong những thay đổi nho nhỏ thú vị khác của Steps là nhân vật Bà Tiên đỡ đầu. Nhà sản xuất “nhá hàng” như thế này: “Bà Tiên đỡ đầu được yêu mến, Bà Tiên đỡ đầu tốt bụng - người luôn có những ý định tốt đẹp - đã tồn tại từ rất lâu rồi. Phiên bản Bà Tiên đỡ đầu này cũng có ý tốt, nhưng bà ấy hơi vụng về và có chút mưu mô”.

Netflix đã tung ra hình ảnh của các nhân vật chủ chốt trong Steps cũng như diễn viên lồng tiếng đảm nhận “thổi hồn” cho họ. Phải nói rằng Steps sở hữu một dàn sao xịn sò. Trong đó, Amanda Seyfried (Mamma Mia!) lồng tiếng cho Cinderella, “Harry Potter” Daniel Radcliffe hóa thân Hoàng tử Charming, Ali Wong (BEEF) thủ vai Lilith, Stephanie Hsu (Everything Everywhere All At Once) trở thành Margot…

Đáng chú ý, trong Steps xuất hiện một nhân vật mới không có trong truyện cổ tích gốc, cũng như chưa từng xuất hiện trong phiên bản làm mới nào khác của Cinderella. Đó là Roderick - nhân vật này được giới thiệu là một bảo mẫu sát nhân - một người vừa đáng sợ vừa bị thúc đẩy bởi tình yêu. “Quỷ lùn” Peter Dinklage (Game of Thrones) đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật này.

Steps sẽ ra mắt khán giả vào ngày 20/11 trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi phát ngán với việc những kẻ phản diện bị “hiểu lầm” lắm rồi. Trẻ em, và dường như cả người lớn hiện đại nữa, cần hiểu rằng người xấu vẫn tồn tại. Một số người vốn dĩ không tốt. Thế thôi.”

“Sao cứ suốt ngày cố gắng “tẩy trắng” và cứu người xấu thế?”

“Tại sao dạo gần đây họ cứ khắc họa kẻ phản diện đều là nạn nhân trong phim ảnh thế nhỉ?”

“Hollywood ngày nay bị ám ảnh bởi việc “tẩy trắng” mọi nhân vật phản diện.”

“‘Người tốt bụng và bị hiểu lầm’ kiểu gì mà lại đối xử với Cinderella như nô lệ trong chính ngôi nhà của mình? Lọ Lem bị bỏ đói, phải ngủ trên gác mái, bị cô lập và chỉ có lũ chuột làm bạn. Không biết họ sẽ biện minh cho điều đó như thế nào.”

“Họ nên làm một bộ phim về việc người đánh xe ngựa chỉ là người bị hiểu lầm.”

“Disney đã từng làm ý tưởng này với Anastasia rồi, trong Cinderella III ấy, cái cô chị kế tóc đỏ mặc cái váy hồng hồng tím tím ấy.”

“Ôi nhìn kìa, lại là một cốt truyện kiểu ‘không phải đâu, kẻ phản diện thực ra không hề xấu xa, họ chỉ bị hiểu lầm thôi mà’. Thật là thiếu sáng tạo.”

“Thế giờ hóa ra Lọ Lem là nhân vật phản diện?”

“Không liên quan, nhưng mà, có ai thấy tạo hình của Hoàng tử Charming trông “tím” không?”